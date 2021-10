Una delle cose peggiori che possano capitare una volta tornati a casa è togliersi le scarpe e sentire la puzza dei propri piedi inquinare l’aria. È una situazione davvero spiacevole, che può creare imbarazzo e disagio, oltre che parecchio fastidio.

Negozi e supermercati vendono tantissimi prodotti pensati apposta per questo problema. Creme, spray, gel, e chi più ne ha più ne metta. Il problema è che, gran parte delle volte, questi prodotti non mantengono le promesse iniziali e i nostri piedi sembrano puzzare più di prima. Fortunatamente, però, possiamo sfruttare dei prodotti totalmente naturali ed economici che quasi tutti abbiamo in casa.

Il primo consiglio che vogliamo suggerire è questo trucchetto per ottenere scarpe bianche come nuove 1 minuto. Ora scopriamo, invece, quali sono i prodotti utilissimi per eliminare la puzza dalle scarpe. Si tratta di ingredienti che utilizziamo quotidianamente in casa e che non avremmo mai pensato di utilizzare in questo modo. Ecco di cosa si tratta.

Per eliminare la puzza dalle scarpe bastano questi ingredienti economici che praticamente tutti abbiamo in casa

Sono davvero pochissime le persone che si salvano dal problema della puzza dei piedi. A volte dipende dalla forte sudorazione dei propri piedi, a volte dal materiale di scarpe o calzini, sta di fatto che il tanfo, spesso, è davvero insopportabile.

Una soluzione davvero impensabile per risolvere il problema è quella di utilizzare il sale. Questo comunissimo condimento è molto utile in questo senso, perché risolverà diversi problemi.

In particolare, il sale neutralizzerà gli odori, assorbirà l’umidità residua ed avrà anche una funzione battericida, visto che eliminerà batteri e germi. È davvero incredibile, ma funziona davvero! Basterà mettere una manciata abbondante di sale nelle scarpe, lasciare in posa tutta la notte e rimuovere il tutto la mattina seguente.

Questo non lo penserebbe mai nessuno

Un altro rimedio sorprendentemente utile per questo problema è utilizzare la sabbia della lettiera del gatto. Proprio così, questo materiale riesce a neutralizzare gli odori delle deiezioni del nostro amico a 4 zampe e farà lo stesso con gli odori delle scarpe. Anche in questo caso dovremo lasciare il tutto in posa per tutta la notte, per rimuoverlo il mattino dopo.

A tal proposito, ecco un consiglio per tutti gli amanti dei gatti. Per eliminare la puzza di pipì e altro dalla lettiera del gatto basterà questo metodo economico e neutralizza odori.

Altro ingrediente della nostra cucina

Questa volta arriverà in nostro aiuto l’amido di mais. Questo ingrediente che utilizziamo soprattutto per i dolci, riuscirà ad assorbire i cattivi odori nelle nostre scarpe. Ecco perché per eliminare la puzza dalle scarpe bastano questi ingredienti economici che praticamente tutti abbiamo in casa.

Anche con l’amido di mais, il metodo è sempre lo stesso. Mettiamo una manciata abbondante di amido di mais nelle scarpe per una notte intera, e la mattina rimuoviamo il tutto.

Non dimentichiamo che un altro ingrediente della nostra cucina utile per questo compito sono le bucce di arance e limoni usate in questo modo facilissimo.

L’ultimo rimedio casalingo per questo problema

L’ultimo rimedio della lista è il borotalco. Il consiglio, questa volta, è di distribuire un po’ di prodotto sia nelle scarpe sia sui piedi. Anche in questo caso il borotalco assorbirà gli odori e ci farà dimenticare la puzza di piedi.