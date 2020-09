Dopo una giornata trascorsa fra mille impegni, prendersi cura di se stessi sembra solo l’ennesima incombenza. Eppure, esiste una tecnica per eliminare lo stress e donare benessere al corpo rimanendo semplicemente… Sdraiati! Se sei curioso, solleva le gambe contro il muro per 15 minuti ogni giorno e scopri i benefici.

Perché sollevare le gambe contro il muro fa bene

Sollevare le gambe contro il muro non è un nuovo trend. Al contrario, si tratta di un’antica posizione yoga, nota in sanscrito come viparita karani.

All’apparenza molto semplice, questa posizione è ottima per la salute del nostro organismo. Innanzitutto, permette di dar tregua agli arti inferiori. Trascorrere del tempo con le gambe sollevate, infatti, aiuta a contrastare gli effetti negativi del trascorrere la giornata in piedi o seduti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

In secondo luogo, aiuta a sgonfiare le gambe e ridurre il senso di pesantezza. La ragione è semplice: sollevare le gambe favorisce il ritorno venoso e stimola il sistema linfatico. Ecco perché questa posizione è consigliata anche dai dottori.

Infine, sollevare le gambe per 15 minuti è un ottimo rituale per staccare la spina. Siamo abituati a saturare di impegni ogni momento della giornata. Per prevenire lo stress, allora, è consigliabile ritagliarsi un quarto d’ora in cui ci si prende cura di se stessi. Anche solo rimanendo sdraiati.

Ecco come farlo in maniera corretta

Assumere questa posizione in maniera corretta è molto semplice. Basta sdraiarsi per terra e sollevare le gambe contro una parete. Gli arti inferiori e il busto devono disegnare la forma della lettera “L”. Il momento migliore per farlo è dopo l’allenamento, o prima di andare a dormire.

Per stare più comodo, puoi anche mettere un cuscino sotto la testa. È consigliabile, inoltre, piegare un paio di asciugamani da porre sotto i fianchi, per sollevarli. Mentre tieni le gambe sollevate, concentrati sulla respirazione. Ma soprattutto, lascia perdere lo smartphone! Non c’è notifica tanto urgente da rovinare il tuo momento di relax.

E se questa posizione fosse scomoda per te? Non preoccuparti, c’è un’alternativa: puoi usare una sedia. Ti basterà piegare le gambe e appoggiare polpacci e piedi sulla seduta.

Ora che sai come fare, non rinunciare a un momento di relax. Solleva le gambe contro il muro per 15 minuti ogni giorno e scopri i benefici. E, se sei alla ricerca di altri trucchetti semplici per rilassarti, scopri perché dovresti mettere un ramo di eucalipto nella doccia.