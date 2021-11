Sappiamo bene quando il consumo della frutta e della verdura sia indispensabile per il benessere del nostro organismo. Infatti, inserire questi alimenti nel pranzo e nella cena, aiuterebbe il corpo a fare il pieno di vitamine, sali minerali e fibre. Tutti elementi indispensabili per il benessere dei muscoli, delle ossa, dell’intestino e dei vari organi.

Ad esempio, questo frutto altamente antiossidante potrebbe controllare il colesterolo e scongiurare problemi al cuore. Ma non dimentichiamo anche, che questo vegetale aiuterebbe in caso di oscillazioni della glicemia e malesseri intestinali.

Un ortaggio di stagione

Ci sono tantissime varietà di vegetali in grado di aiutare il benessere del nostro organismo. Infatti, come non citare questo alimento tipicamente autunnale, che non può mancare sulle tavole degli italiani. Parliamo delle cime di rapa, un ortaggio della cucina povera, principalmente coltivato nel Sud Italia. È un alimento facilmente riconoscibile sui banchi del mercato o al supermercato, grazie agli steli spessi, alle foglie grandi e carnose e alle tipiche infiorescenze.

Un ortaggio che si può coltivare facilmente e che non necessita di molte pretese. Una pianta della tradizione contadina che predilige il clima mite e che si adatta facilmente a qualsiasi tipo di terreno. Teme poco i parassiti e gli afidi e non necessita di particolari concimi.

Le cime di rapa sono un alimento dal sapore amarognolo ma molto gradevole. Un ortaggio versatile che può essere preparato in tantissimi modi. Lessato, cotto al vapore, ripassato in padella con olio extravergine d’oliva e peperoncino. Ma non dimentichiamo anche, le orecchiette con le cime di rapa, un piatto tipico della tradizione pugliese.

A tal proposito, ecco come pulire le cime di rapa ed evitare questo grande errore che alcuni commettono.

Aiuterebbe a fortificare e ricaricare l’organismo di vitamina B9 questo semplice ortaggio di stagione poco calorico

Le cime di rapa sono un alimento molto semplice ma ricco di numerose proprietà benefiche. Infatti, aiuterebbe a fortificare e ricaricare l’organismo di vitamina B9 questo semplice ortaggio di stagione poco calorico.

Le cime di rapa sono anche un’ottima fonte di fibre, che aiuterebbero a stimolare l’intestino e contrastare la stitichezza.

Grazie alle sue poche calorie, circa 28 per 100 grammi, è spesso inserito nei regimi alimentari a basso apporto calorico. Ma non solo, la presenza della vitamina C aiuterebbe a rafforzare il sistema immunitario e a neutralizzare i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento delle cellule.

Inoltre la presenza della vitamina B9 svolgerebbe un ruolo fondamentale per le donne in gravidanza. Infatti, aiuterebbe a proteggerebbe e a favorire lo sviluppo dell’embrione.