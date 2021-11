Le cime di rapa sono un ortaggio tipico invernale, coltivato principalmente nelle regioni del Sud Italia. Un alimento della cucina povera, che cambia il nome in base alla zona di appartenenza. Ad esempio, in alcune aree sono chiamate solo “rape”, causando confusione con l’omonimo ortaggio dalla forma tondeggiante.

Le cime di rapa sono degli steli ancora chiusi, dell’ortaggio Brassica Campestris, varietà Cymosa. Sono vegetali facilmente reperibili nei supermercati o sui banchi del mercato. Si presentano con uno stelo poco sottile, delle foglie grandi e carnose di colore verde brillante e delle infiorescenze.

Qualche accenno sulla coltivazione delle cime di rapa

Le cime di rapa sono un ortaggio invernale molto interessante che se ben coltivato può regalare delle grandi soddisfazioni. Una pianta della tradizione contadina, molto resistente che però teme le gelate e il freddo. Le cime di rape non hanno grosse pretese e si adattano facilmente a qualunque tipo di terreno. Temono poco anche i piccoli parassiti e le malattie in generale.

Un vegetale che possiede numerose proprietà benefiche importanti per il nostro organismo. Infatti sarebbe ricco di vitamine, sali minerali e fibre.

Ecco come pulire le cime di rapa ed evitare questo grande errore che alcuni commettono

Pulire le cime di rapa non è molto difficile. Il metodo più classico è quello di eliminare gli steli più duri e le foglie più grandi e ingiallite. È proprio in questo momento che si potrebbe commettere un grande errore, cioè quello di buttare via i bottoni fiorali e tenere solo le piccole foglie tenere che lo circondano. In realtà, questa è una parte pregiata della pianta che non andrebbe mai eliminata. Quindi, ecco come pulire le cime di rapa ed evitare questo grande errore che alcuni commettono.

È molto importante anche controllare il nostro ortaggio prima di acquistarlo. Deve avere un bel colore vivo e non presentare delle foglie secche e piccoli fiori gialli.

Le cime di rapa sono un alimento molto versatile caratterizzato da un gusto amarognolo, pungente ma molto gradevole. Possono essere preparare in tantissimi modi. Saltate in padella con olio aglio e peperoncino, cotte al vapore, o semplicemente lessate e condite con un filo di olio. Non dimentichiamo una delle ricette più rappresentative della Puglia: orecchiette con le cime di rapa. Un piatto saporito, gustoso, che conquista il palato e che raggiunge l’apice della sua bontà utilizzando la pasta fresca fata in casa.

