Tra le varie verdure di stagione, ce ne sono alcune che ignoriamo più di altre. Mentre facciamo incetta di castagne e carciofi, ci dimentichiamo del cavolfiore. Questo può diventare il protagonista di un gran numero di ricette. Grazie a lui, invece del solito ragù, ecco una variante più leggera e anticolesterolo con verdura di stagione. Infatti, questo ortaggio è una preziosa fonte di fibre che pare favorirebbe la salute dell’intestino. Non solo, ma riuscirebbe anche a controllare l’assorbimento di colesterolo e zuccheri. Quindi, vale sicuramente la pena inserirlo nella nostra dieta, nei modi più gustosi.

Ingredienti

700 g cavolfiore da pulire;

2 coste sedano;

2 carote;

1 cipolla gialla;

320 g mezze maniche;

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro;

500 g passata di pomodoro;

1 rametto rosmarino;

olio extravergine d’oliva q.b.;

pepe nero q.b.;

timo q.b.;

sale fino q.b.;

pecorino romano q.b.

Per prima cosa, ci dobbiamo occupare della base del sugo, cominciando dal lavaggio del sedano, della carota e della cipolla. Puliamo le parti non commestibili o rovinate e tritiamo tutto molto finemente, facendo lo stesso col rosmarino. Per velocizzare questo passaggio possiamo tritare tutte le verdure nel mixer.

In una pentola piuttosto capiente, versiamo un filo d’olio e aggiungiamo le varie spezie. Lasciamo così saporire l’olio per qualche minuto. Adesso aggiungiamo il trito di verdure e facciamole andare a fuoco vivace per circa 10 minuti. A questo punto, versiamo dentro il tegame la passata di pomodoro e mezzo bicchiere d’acqua per risciacquare la brocca.

Aggiungiamo anche il concentrato di pomodoro e il sale. Copriamo tutto con un coperchio e lasciamo andare il sugo a fuoco dolce per circa 40 minuti. Mescoliamo di tanto in tanto per assicurarci che la nostra salsa non si stia bruciando.

Occupiamo questo tempo per pulire il cavolfiore. Rimuoviamo il gambo centrale e separiamo le cimette. Possiamo anche lasciarle in pezzi grossolani, dal momento che dovremo nuovamente frullare la verdura. In questo modo, otterremo una sorta di granella saporita e consistente. Adesso che il sugo si è rappreso, possiamo aggiungere il cavolfiore insieme a timo e pepe.

Se stiamo ancora aspettando che il sugo sia pronto, mettiamo a bollire l’acqua della pasta. Ricordiamoci però, che possiamo risparmiare tempo e denaro anche in questa fase con uno stratagemma poco conosciuto.

Quando la pasta sarà pronta, uniamola al tegame che contiene il sugo e mescoliamo per distribuire bene il condimento. Un’ultima macinata di pepe e una grattata di pecorino completerà l’opera.

Altrimenti, facciamo il pieno di vitamina C per l’inverno con questo delizioso piatto cremoso e salutare che esalta al massimo il gusto del cavolfiore.