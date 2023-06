Ai topi piace il formaggio? Non è vero, ecco i motivi per cui dovremmo scegliere le alternative per le trappole di casa

Ci sono delle credenze nei confronti delle quali non abbiamo mai dubbi, spesso le applichiamo per trovare rimedi ai problemi casalinghi. Eppure commettiamo tantissimi errori. Questo è uno dei casi più eclatanti.

Ci sono diverse teorie riportate nelle riviste scientifiche che ci chiariscono il rapporto esistente tra alcuni alimenti e roditori, insetti o altri animali fastidiosi e dannosi per l’ambiente casalingo. Una delle credenze più assurde, perché derivante principalmente dai cartoni animati, è quella che vedrebbe i topi come dei roditori amanti del formaggio. Secondo gli scienziati questa convinzione sarebbe falsa.

Gli alimenti che i topi amano particolarmente, di cui vanno pazzi e di cui sono totalmente golosi sarebbero i dolci. La dieta dei roditori infatti è costituita fondamentalmente da frutta e cereali che sono ricchi di zuccheri. Se abbiamo in casa o in cantina o in soffitta un topo che gironzola liberamente e che non riusciamo a catturare, non dovremmo utilizzare il formaggio nelle trappole. Ma un dolce. Nelle esche dovremmo mettere cibi ricchi di grassi, zuccheri e proteine. Sono tanti i cibi che dobbiamo considerare migliori e più efficaci per attirare i topi rispetto al formaggio.

Comportamenti da tenere

Ai topi piace formaggio ma non quanto crediamo. Essendo un alimento che ha un aroma molto forte e dolce, è possibile che questi roditori possano avvicinarsi alla trappola sentendo l’odore. Ma se vogliamo ottenere un risultato più immediato dovremmo inserire nelle trappole burro di arachidi, pancetta, cioccolato o il cibo che utilizziamo per i nostri animali domestici. Di questi alimenti i topi vanno ghiotti.

Evitiamo di utilizzare il veleno che non è mai indicato per gli ambienti domestici perché potrebbe essere pericoloso per i nostri animali, per i nostri figli e per noi stessi. Possiamo tranquillamente catturare i topi che troviamo in giro nelle camere o in cantina e poi liberarli in uno spazio esterno lontano da casa. Questo dovrebbe essere il corretto comportamento da tenere, a meno che non abbiamo un’infestazione in atto che aggrava lo stato di salute della casa. In questo caso dovremmo ricorrere all’intervento di una società specializzata in disinfestazioni. In ogni caso, tutti i cibi che hanno un forte odore, che sono soffici e molto zuccherati possono essere considerati ottime esche se decidiamo di fare da noi.

Ai topi piace il formaggio: no, vanno pazzi per la nutella

I topi hanno bisogno per potersi riprodurre di un ambiente in cui ci sia tanto calore, sicurezza, cibo. Se troviamo delle tracce date da escrementi o tessuti strappati, se sentiamo dei rumori dentro muri e tubature, se troviamo le scatole del cibo mordichiate, è probabile che in casa ci siano dei topi. Dovremmo agire in due momenti. Se vogliamo prevenire il problema evitiamo di tenere scatole di cibo aperte, spazi sporchi e disordinati, residui di spazzatura. Un ambiente accuratamente disinfettato non è adatto alla proliferazione dei topi. Se però hanno già utilizzato la nostra casa per riprodursi, allora cerchiamo di rendere l’ambiente ancora più confortevole. Creiamo delle trappole comode utilizzando gomma, gommapiuma o pezzi di stoffa e inseriamo le trappole arricchendole con tanto cibo. Loro amano prima mordere questi materiali e poi mangiare.

Se non conosciamo le alternative al formaggio, basta dare un’occhiata alla nostra dispensa per capire che cosa utilizzare. Nutella, biscotti, frutta secca, carne di manzo, cereali e sementi, sono tutti alimenti che i topi amano e per cui sono disposti a correre dei rischi pur di fare scorta. Li cattureremo molto più fretta che se utilizzassimo il formaggio per poi liberarli comodamente lontano da casa nostra.