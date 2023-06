Cascata di denaro per tre segni zodiacali poco prima della fine del mese: scopriamo quale sarà il giorno giusto e il perché

Il mese di giugno riserva un giorno fortunato per ogni segno che può guadagnare una barca di soldi perfezionando un affare importante o monetizzato il lavoro fatto fino ad oggi. Ci sono tre segni zodiacali che avranno la possibilità di fare un buon incasso alla fine del mese. Ecco di chi si tratta.

Il mese di giugno è cominciato con la Luna piena in Sagittario, Venere è entrata nel segno del Leone e questo ha significato un incremento di fortuna per alcuni segni. Leone, Ariete e Sagittario ne hanno approfittato ma altri segni devono ancora raccogliere quanto seminato.

Il Capricorno avrà il suo giorno fortunato in materia di denaro il 26 giugno, il motivo è dato dall’allineamento di Saturno, Nettuno, Giove, Urano, e Mercurio. Questo allineamento è avvenuto il 17 giugno e ha avuto degli effetti positivi su diversi segni prima del Capricorno che ha dovuto aspettare. L’inizio dell’ultima settimana di giugno sarà quella decisiva sia negli investimenti immobiliari, sia nella riscossione di affitti arretrati, sia per alcune operazioni di borsa finora negative. È probabile che già da lunedì nuovi capitali entreranno in casa, questo super allineamento consiglia di non tenere il denaro inutilizzato. Se abbiamo un progetto in mente portiamolo avanti perché è probabile che il terzo trimestre dell’anno potrà essere decisivo per la nostra situazione finanziaria del 2023.

Fine delle divergenze

Cascata di denaro per tre segni zodiacali in questo fine giugno. Il secondo segno che sfrutterà la fine del mese è l’Acquario. Il giorno fortunato sarà il 27 del mese. Le costellazioni protagoniste come Ercole, Boote e la Corona Boreale avranno un occhio di riguardo per l’Acquario il 27, perché a fine giornata, cioè intorno alle 20, sentiranno di meno le opposizioni planetarie. Venere e Marte saranno contro tutto il giorno, ma Giove, prudente per gli affari di famiglia, non lo sarà per quanto riguarda il denaro. E spingerà l’Acquario a fare una telefonata importante proprio alla fine della giornata lavorativa per avere un chiarimento che sarà più importante di quanto si possa immaginare.

Giove appianerà una divergenza lavorativa e lo farà con talmente tanta forza da far passare in secondo piano i malumori di Venere e Marte. Questo sarà decisivo per le costellazioni protagoniste nel mese di giugno, l’Acquario sarà il segno che raccoglierà i profitti di questi movimenti che coinvolgono le stelle più influenti. Cosa fare? Se abbiamo in mano il telefono non tergiversiamo, chiamiamo la persona che non vogliamo assolutamente sentire, chiediamo spiegazioni. La risposta ci lascerà di stucco. E ci renderà più ricchi.

Cascata di denaro per tre segni zodiacali affini al Pianeta che li protegge

Lo Scorpione sfrutterà l’occasione d’oro per il rotto della cuffia e cioè il 30 giugno. Il percorso è stato finora incredibile, fatto di alti e bassi, tante difficoltà che ci hanno portato quasi a smettere di crederci. Tra aprile e giugno, Mercurio ha continuato a stimolarci ma anche a stuzzicarci. Perché proprio il 30 giugno? È Mercurio a deciderlo, ennesimo scherzetto che rischia di mandarci in confusione. In tutti questi mesi è stato Giove a contrastarci, Mercurio ci ha difeso e ci ha permesso di realizzare alcune entrate inaspettate.

Prima di abbandonarci e di regalare la sua influenza ad altri segni zodiacali, ci farà un ultimo regalo proprio alla fine del mese. Non è un regalo di addio ma di arrivederci. Quale sarà il regalo? Potrebbe essere il biglietto vincente del Gratta e Vinci oppure una combinazione d’oro per il Superenalotto. Il motivo? Non basta un arrivederci per così tanta fortuna. La verità è che Mercurio si trova a suo agio con lo Scorpione, un segno geniale, intelligente, perspicace e stimolante. Il rapporto tra il Pianeta il segno zodiacale in questo caso rasenta la perfezione, nonostante le difficoltà.