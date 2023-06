Lavare le tende da sole e quelle a bracci: come fare, quanto si spende, come tenere lontani muffe e batteri agendo in sicurezza

Quando ci prendiamo cura del nostro balcone oppure del davanzale di casa, una delle cose che può rovinare l’impatto visivo è la sporcizia nelle tende. Una tenda macchiata, ingiallita oppure scurita potrebbe dare veramente una cattiva impressione, oltre ad annidare i germi che potrebbero rendere l’ambiente domestico insalubre. Ecco cosa dobbiamo fare.

Il tipo di lavaggio che dobbiamo effettuare dipende dal tessuto con il quale le tende sono realizzate. Le tende da sole che montiamo in esterno solitamente sono fatte di tessuti resistenti alle intemperie, allo smog, ad agenti atmosferici. I nemici peggiori delle tende da esterno sono muffe e batteri, la muffa causa numerosi danni al tessuto della tenda rovinandola in pochissimo tempo. Naturalmente la muffa è dovuta alla presenza dell’umidità. Uno degli errori che facciamo spesso dopo le piogge è quello di lasciare il deposito di acqua sulla tenda per un periodo prolungato. Così come facciamo con le foglie o altro materiale organico.

È in questi casi che si creano gli ambienti ideali per il proliferare della delle muffe e dei batteri. Il primo pensiero che ci viene in mente è quello di utilizzare detergenti aggressivi antimuffa per risolvere il problema. Questi detergenti sono dei veri e propri nemici dei tessuti di cui la tenda è composta e non faremmo altro che rovinarla senza trovare peraltro il rimedio efficace.

Ecco come fare

Per lavare le tende da sole che abbiamo nei balconi o nel giardino, è necessario innanzitutto spolverarle accuratamente e approfonditamente togliendo ogni residuo. Quindi prepariamo in una bacinella d’acqua un miscuglio di sapone di Marsiglia e bicarbonato e prepariamoci a pulire la tenda con cura. Questi due rimedi naturali non intaccano le fibre del tessuto e non creano danni.

Per fare in modo che la pulizia sia approfondita utilizziamo una spazzola con le setole morbide. Strofiniamo tutta la superficie senza trascurare gli angoli e aumentiamo l’intensità nei punti in cui le macchie sembrano particolarmente resistenti. Terminata questa fase, rilaviamo il tessuto con l’acqua utilizzano una pompa da giardino oppure un secchio e togliamo tutto il detersivo. Lasciamo asciugare la tenda tenendola aperta ed evitando di arrotolarla, perché in questo caso l’umidità preserverebbe la muffa rendendo il lavaggio vano.

Lavare le tende da sole, anche quelle più moderne

Tutti questi comportamenti aiutano a mantenere le tende da esterno pulite più a lungo sia nella stagione fredda che in quella più calda. Molte tende sono state create con materiali e tecnologie all’avanguardia, i tessuti sono traspiranti, creano una prima protezione in maniera naturale. Agiscono contro muffa è batteri filtrando il passaggio del vento e il depositarsi dell’umido. Si asciugano molto in fretta. Diversi modelli di tende a bracci sono state costruite con le nuove tecnologie, quindi la manutenzione da parte nostra sarà meno impegnativa. Non per questo possiamo rimandarla.

Se non abbiamo intenzione di utilizzare dei sistemi fai da te e vogliamo provvedere ad una pulizia professionale dobbiamo sapere che la cifra da investire potrebbe essere elevata. A seconda dei casi il costo andrebbe dai 100 euro fino ai 3.000 euro. I prezzi infatti variano in base alle dimensioni della tenda, ai tessuti da qui sono composte, al tipo di lavaggio che vogliamo, ma anche alla tipologia e al posizionamento della tenda. Se la tenda e difficilmente raggiungibile e non si può smontare potremmo dover spendere una cifra considerevole. Allo stesso modo se la tenda va smontata il costo potrebbe lievitare. Per quanto riguarda le tende a bracci per esempio, possiamo ricorrere al fai da te se la tenda si trova al piano terra ma non se si trova ai piani superiori. Per evitare incidenti anche gravi è necessario chiamare una ditta specializzata e investire una piccola somma per la nostra sicurezza.