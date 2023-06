Ecco 2 piante che tengono lontano il ragno violino da mobili, biancheria e dispensa

Il suo morso può creare gravi conseguenze alla persona colpita, questo tipo di ragno si annida nei punti bui irraggiungibili della casa. Importante per difendersi farlo con rimedi naturali che rendono gli spazi domestici più sicuri. Ecco 2 piante che tengono lontano il ragno violino.

È un piccolo ragnetto dalle dimensioni molto ridotte che ci fanno pensare a come sia impossibile ricavare dei danni. Eppure il ragno violino se dovesse sentire attaccato sarebbe in grado di farci molto male attraverso un morso che porterebbe conseguenze pericolose. È lungo massimo 9 millimetri, ha le zampe sottili, è rosso e ha la testa stretta, ha sei occhi e sulla parte anteriore del corpo una macchia a forma di violino. Possiamo quindi riconoscerlo facilmente se lo troviamo in casa e dobbiamo stare attenti, anche se non è aggressivo, potrebbe sentirsi in trappola è reagire.

In Italia lo troviamo in tutte le regioni, con il caldo la sua presenza aumenta, in esterno possiamo ritrovarlo in giardino, sotto i sassi o sotto i vasi di fiori. Ma ciò che lo attira più di tutto, e questo sarebbe il motivo per cui possiamo ritrovarcelo in casa, è il tessuto di ogni tipo e genere. Lenzuola e federe possono farcelo trovare in camera, le scarpe lo attirano negli sgabuzzini, gli indumenti stesi ad asciugare in balcone ce lo fanno ritrovare nello stendino. L’ambiente di casa potrebbe non essere sicuro.

Rimedi naturali che aiutano

Dentro casa infatti ci sono tantissimi anfratti che rappresentano la posizione ideale per il ragno violino. Trovare un punto protetto da cui potersi spostare con facilità e senza rischi, gli permette di agire indisturbato. Si nasconde quindi dietro mobili, battiscopa, biancheria oppure nella dispensa. Essendo tra i ragni italiani più velenosi, avere la sua presenza in questi posti così delicati potrebbe rappresentare un vero problema. Fortunatamente esistono dei rimedi che permettono di tenere lontano il ragno violino evitando i suoi morsi, le sue punture e di conseguenza i batteri che solitamente veicola. Ecco due piante che tengono lontano questo animaletto davvero impertinente.

L’eucalipto per esempio è talmente potente da riuscire a tenere lontani questi ragni pericolosi rendendo sicuro l’ambiente domestico in maniera naturale. Il suo odore pungente è molto fastidioso per il ragno violino che si terrà a debita distanza se dovesse sentirlo all’interno della casa. È necessario mettere qualche goccia di olio essenziale di eucalipto con un po’ di acqua dentro un vaporizzatore e nebulizzare gli spazi nascosti. Spruzziamo sui battiscopa, dietro ai mobili, sulla biancheria. Quando decidiamo di mettere in ordine la dispensa, togliamo tutti prodotti, igienizziamo e spruzziamo l’eucalipto sulla superficie. In questo modo saremo sicuri che il ragno non si anniderà.

Ecco 2 piante che tengono lontano uno dei peggiori nemici domestici

Un’altra pianta che il ragno violino detesta è la menta, in commercio troviamo l’olio essenziale di menta piperita che possiamo spruzzare negli ambienti domestici. Oltre a darci un odore fresco di pulizia difenderà i nostri spazi e le nostre dispense degli attacchi di questi ragni pericolosi. Mettiamo in uno spruzzino mezzo litro di acqua e 10 gocce di menta piperita quindi spruzziamo nei punti strategici. Se vogliamo ottenere un rimedio super efficace possiamo aggiungere alle 10 gocce di menta piperita, 10 gocce di eucalipto. L 2 erbe tanto odiate, messe insieme saranno molto potenti e ci proteggeranno in ogni momento della giornata.

Ricordiamoci che se dovessimo essere punti dal ragno violino, dovremmo lavare subito la porzione di pelle con acqua e sapone. Quindi dovremo catturare il ragno e se la reazione nel nostro organismo è molto forte andare al pronto soccorso portando con noi l’animaletto che ci ha punto. In questo modo sarà più facile per i medici stabilire la cura da darci per evitare che i sintomi peggiorino.