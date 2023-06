Altro che candeggina, ecco come rendere immacolate scarpe da tennis bianche e quelle in tela che usiamo d’estate

Come rendere immacolate scarpe da tennis bianche e quelle in tela-proiezionidiborsa.it

Gli ingredienti naturali ci permettono di pulire al meglio indumenti e scarpe dell’estate evitando prodotti che possano essere pericolosi per noi e per l’ambiente che ci circonda. La pulizia può essere molto semplice ed efficace e può essere fatta più volte senza molti sforzi. Ecco come.

Sui siti delle varie marche di scarpe da tennis troviamo le indicazioni utili per la pulizia delle scarpe che acquistiamo che costano tanto e hanno bisogno di una manutenzione adeguata. Le scarpe bianche da tennis, se in pelle, non possono essere pulite utilizzando agenti chimici aggressivi ma prodotti naturali. Se vogliamo far tornare bianche le nostre scarpe eliminando la sporcizia, la miscela più conosciuta è quella tra bicarbonato di sodio e aceto. Ma il risultato migliore lo possiamo ottenere utilizzando l’acqua micellare che spesso acquistiamo per la pulizia del viso. L’acqua micellare è in grado di idratare la pelle e di bilanciare il pH naturale dell’epidermide. Quindi è benefica per la nostra pelle ma allo stesso modo lo è per quella con cui vengono fatte le scarpe da tennis.

Se le puliamo con un batuffolo di cotone o un dischetto stuccante e un po’ di acqua calda, le sneakers bianche torneranno nuove come il giorno in cui abbiamo acquistate. Il materiale che presenta una determinata morbidezza deve essere pulito con un prodotto delicato, meglio se a mano evitando di ricorrere alla lavatrice. Questo è un rimedio utile sia per la parte di sopra che è fatta di pelle sia per la gomma delle suole.

Lo abbiamo in dispensa

Altro che candeggina, ecco come rendere le nostre scarpe nuove come il primo giorno grazie ai prodotti naturali. I siti specializzati parlano sempre di bicarbonato, aceto, sapone di Marsiglia. L’alternativa è quasi sempre il dentifricio accompagnato da acqua calda e da vecchi spazzolini da denti con cui sfregare in profondità. Niente di tutto ciò. Proviamo a pulire la pelle delle scarpe da tennis o le nostre scarpe in tela con lo stesso rimedio che viene indicato per le scarpe scamosciate dai negozi specializzati.

Questo rimedio naturale è il latte. Impregnando un batuffolo di cotone di latte possiamo agire sulle macchie o sulla sporcizia evitando di creare danni al tessuto. L’utilizzo del latte ci evita l’eventuale risciacquo con acqua calda che potrebbe inzuppare le nostre scarpe. Asciugare al sole potrebbe infatti lasciare degli aloni antipatici che non vanno più via. Facciamo attenzione a non inzuppare le scarpe e proviamo il rimedio in una parte nascosta per capire se si creano aloni dovuti al tipo di tessuto. Aiutarci con i dischetti struccanti semplifica il procedimento, il latte o l’acqua di latte elimina inoltre la muffa che potrebbe accumularsi nelle scarpe a causa dell’umidità.

Altro che candeggina, ecco come rendere i tessuti igienizzati e nuovi

Perché dobbiamo evitare la candeggina nella pulizia delle scarpe? La candeggina essendo considerata un prodotto molto forte viene utilizzata per eliminare le macchie. Ma è proprio questa sua caratteristica che la porta a rovinare vestiti, tessuti e superfici. La tela delle scarpe estive è molto delicata e un prodotto così penetrante potrebbe fare davvero tanti danni. La candeggina è uno sbiancante e basta una sola goccia sul tessuto per avere una decolorazione che ci costringerà a buttare le scarpe.

Non solo la candeggina non è utile per questo tipo di pulizia, ma sono poi le macchie di candeggina a dover essere eliminate. Gli ingredienti naturali non sempre sono in grado di farlo. Se dovessimo avere un problema di questo tipo proviamo a risolverlo con la tintura vegetale. Cotone, lino, tessuti più viscosi, hanno una possibilità di ritornare come nuovi nonostante le macchie di candeggina. Per la seta è consigliata invece la tintura in polvere.