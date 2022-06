A Milano i bar o i bistrot sono davvero innumerevoli ma ci sono dei luoghi davvero irrinunciabili. La colazione, proprio come l’aperitivo, nella città meneghina è un rito. Se è vero che la mattina corre veloce, un cappuccino con fragranti brioches non si nega a nessuno. Milano riserva anche scorci inaspettati da ammirare senza spendere un euro. Vedremo di seguito 5 luoghi in diversi quartieri di Milano dove gustare cappuccino e brioches superlative senza trattare i bar storici o i locali più cool.

Ai Navigli, zona Centrale o a Brera, 5 bar o locali dove far colazione a Milano senza spendere un salasso

Iniziamo la nostra rassegna dal quartiere Wagner, dove il cappuccino si accompagna con brioches al burro alla francese o ad un pane e cioccolato soffice, soffice. La farcitura delle brioches avviene su richiesta al momento. Stiamo parlando del locale Dedans di Piazza Wagner. La location è quella del tipico palazzo milanese con un delizioso patio dove vengono servite le colazioni ed i brunch. Da non perdere i pancake fumanti e lo yogurt cremoso con la frutta fresca.

Colazione al quartiere Brera

Per il quartiere artistico di Miano citeremo “La Casa del Pane”. Lo spazio a sedere non è molto ma nel dehors ci sono dei tavolini dove gustare i prodotti da forno che sono i cavalli di battaglia del locale. Nelle vetrinette del banco gli occhi si perdono fra fagottini, cornetti, piccola pasticceria. Degni di nota anche i prodotti da forno salati come panini alle olive o panini ai cereali. Il vero plus è l’abbondante farcitura di crema al pistacchio che conquista tutti.

Colazione al quartiere lilla

L’Ile Douce è un’altra tentazione per compiere peccati di gola già dal mattino. Nel quartiere dell’Isola, vivace e frenetico, troviamo un locale chic d’ispirazione francese ma con porzioni abbondanti. I macarons conquistano lo sguardo ma sono la sfilata di torte monoporzione e i dolci da forno che attirano ancor più. Le veneziane, le brioches, le danesi o le girelle alla cannella accompagnate dal cappuccino sono davvero imperdibili.

A un passo dalla Stazione Centrale

Chi si trova in Stazione Centrale potrebbe fare una scappata alla Pasticceria Rovida. Qui un cappuccino al cioccolato fondente può cambiare le sorti di una giornata uggiosa. La Tarte Tatin è fra le migliori di Milano e sicuramente potrebbe competere con quella di moltissimi bistrot parigini. Una consistenza unica ha poi lo Strapieno, una crosta di deliziosa frolla con sorpresa di soli lamponi.

Sui Navigli, oltre la Movida

Se la zona dei Navigli si anima soprattutto da metà pomeriggio, è piacevole passeggiare la mattina e scoprire qualcosa di diverso. Si può ad esempio fare colazione alla Torrefazione Michele e Patrizia. Oltre ad un caffè appena tostato con miscele che provengono dalla Costa Rica o dal Congo, potremo assaggiare i dolci della casa. Il Pasticciotto è superlativo e si può assaporare in un ambiente piccolo ma curato.

