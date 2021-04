Arriva direttamente da TikTok il cremosissimo caffè da provare almeno una volta nella vita!

È una ricetta particolare che unisce diverse consistenze, quella liquida mescolata alla crema al caffè. E soprattutto si può gustare freddo o caldo.

Prima di tutto una curiosità. Il dalgona è un biscottino al caramello sudcoreano venduto anche come lecca lecca. Questo dolcetto era preparato negli anni ’70 ma di recente è stato rilanciato dall’attore Jung Il-woo durante la quarantena dello scorso anno.

L’attore sudcoreano postò un video mentre preparava la gustosa bevanda alla caffeina. TikTok ha fatto il resto e ne ha persino modificato il nome in “il caffè montato”.

Una casa italiana di caffè ha lanciato anche una vera e propria sfida social, una challenge per preparare questo delizioso caffè.

Prepariamoci, quindi, perché arriva direttamente da TikTok il dalgona coffee, il cremosissimo caffè da provare almeno una volta nella vita!

Vediamo nel dettaglio come si prepara un dalgona coffee.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) due cucchiai di acqua;

b) due cucchiai di caffè solubile e istantaneo;

c) due cucchiai di zucchero o anche fruttosio;

d) un bicchiere di latte.

Preparazione

Partiamo, quindi, versando in una terrina i due cucchiai di acqua, i due cucchiai di caffè istantaneo e i due di zucchero.

Iniziamo a sbattere con una frusta o, se l’abbiamo a disposizione, con uno sbattitore elettrico. A mano ci vogliono almeno dieci minuti, con lo sbattitore la metà del tempo.

Dopo 4-5 minuti gli ingredienti acquisteranno una consistenza cremosa e parzialmente solida. La consistenza esatta è come quella del gelato.

A questo punto, non ci resta che versare il latte in un bicchiere extralarge. Se si preferisce freddo, si aggiungeranno dei cubetti di ghiaccio. Altrimenti faremo scaldare nel microonde o in un pentolino per un minuto.

Sopra al latte andremo a versare il nostro caffè montato con l’aiuto di un cucchiaio. Quindi mescoliamo in verticale con un cucchiaino da cocktail.

Il nostro consiglio. Per gli amanti del caffè è possibile sostituire il bicchiere di latte con del caffellatte. Per chi non amasse lo zucchero può addirittura sostituire il latte con il caffè e mescolare la gustosa crema insieme all’espresso amaro.

Prendiamoci una dolce pausa: arriva direttamente da TikTok il dalgona coffee, il cremosissimo caffè da provare almeno una volta nella vita!