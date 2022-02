Milano è una città immensa dove si può trovare veramente ogni cosa. È vero che il capoluogo lombardo è abbastanza costoso per una gita mordi e fuggi ma l’alternativa c’è. Ci sono luoghi da visitare e opportunità da cogliere anche a costo 0. Andiamo subito a scoprire quali queste siano.

Fra fenicotteri rosa e quartieri bohémien, 5 cose da fare a Milano senza spendere nemmeno un euro

Partiamo con i fenicotteri rosa di Villa Invernizzi. Sembra impossibile ma anche nella città meneghina è possibile ammirare degli splendidi esemplari di fenicotteri rosa. Ci troviamo a Villa Invernizzi, una dimora privata di colui che fu il re del formaggio e capo dell’omonima azienda casearia. Chi stesse pensando alla bizzarria di un ricco viziato dovrà ricredersi. Gli splendidi animali rosa furono una delle ragioni per cui Invernizzi si adattò alla città, adorando la campagna delle sue origini. Inoltre il Cavalier Invernizzi importò questi splendidi animali esotici dieci anni pima l’entrata in vigore della norma che vieta il commercio di specie esotiche. La Villa è ora sede della Fondazione Invernizzi ed è proprietà privata. Si possono, però, ammirare i fenicotteri dalla recinzione della Villa. Dal Quadrilatero del Silenzio (questa è la denominazione della zona ricca di ville in stile Liberty) al Quartiere Bohémien di Brera. Sempre in modo gratuito potremo respirare l’atmosfera Bohémien di un quartiere ricco di arte e cultura.

Il Quartiere degli artisti: Brera

Il Quartiere di Brera, un tempo era la periferia della città pur trovandosi praticamente ad un passo dal Duomo e dal Teatro alla Scala. Con l’inaugurazione dell’Accademia delle Belle Arti si sviluppò un quartiere vivo e ricco culturalmente con intellettuali e artisti che popolavano le vie. Nella Pinacoteca di Brera sono custoditi capolavori di inestimabile valore come “Il Bacio” di Hayez (visto che siamo in tema di San Valentino). La visita alla Pinacoteca è a pagamento ma sul sito internet sono disponibili delle scansioni HD di questi capolavori. Senza spendere un euro sarà possibile vedere il grande organo della Chiesa di San Marco. L’organo appena restaurato è tornato allo splendore di quando fu suonato da Mozart e Verdi.

Approfitta dell’Iniziativa Milan Greeters

Non si definiscono guide ma volontari che amano la propria città: ecco chi sono i Greeters. Questi ultimi sono persone comuni che dedicano parte del proprio tempo ad accompagnare i turisti, o chiunque li prenoti, in giro per Milano. I Greeters sono cittadini meneghini che non percepiscono nemmeno un euro (e nemmeno mance) e svelano tutti i segreti di una città inesplorata. Questo è un modo nuovo per conoscere il cuore pulsante della città.

Il bosco Verticale di Boeri

Ai confini del Quartiere lillà di Milano Isola, svetta grattacielo famosissimo del Bosco verticale, terminato poco prima di Expo 2015. Le facciate del pluripremiato grattacielo ospitano oltre duemila specie fra alberi e arbitri. Vale la pena ammirarlo dal vivo.

Una visita al BAM

Cos’è il BAM? È il parco Biblioteca degli Alberi di Milano dove sono presenti oltre 500 alberi e un totale di 135.000 varietà vegetali. È un esempio unico di giardino moderno dove si alternano spazi dedicati alle piante acquatiche, aree di aromatiche, perenni o arbustive e foreste circolari. Il BAM non è un semplice parco, è un’esperienza sempre nuova con i tanti eventi sempre in programma fra workout fitness e sessioni di yoga a cielo aperto.

Andiamo alla scoperta di una Milano inedita fra fenicotteri rosa e quartieri bohémien, scopriamo 5 cose da non perdere e completamente gratis.

Approfondimento

Ecco alcuni ristoranti romantici per San Valentino per una cena da sogno a Milano, Roma o Napoli