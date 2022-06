Secondo il pensiero comune, l’estate è fatta di mare, sole, spiaggia e lettini su cui sdraiarsi e abbronzarsi.

Il mare ha sempre un fascino speciale e farsi una nuotata in acque cristalline non ha paragoni con nient’altro.

Tuttavia, andare al mare potrebbe rivelarsi stressante e poco piacevole specialmente durante l’alta stagione. Pensiamo alla famosa settimana di ferragosto. A meno che non abbiamo una spiaggetta privata, probabilmente non troveremo neppure lo spazio per stendere il telo.

Ed è proprio per questo motivo, e non solo, che molti preferiscono trascorrere delle vacanze estive alternative, lontano dal mare e dalla sabbia cocente. In questi casi, la montagna diventa la meta prediletta di chi è alla ricerca di pace e tranquillità e desidera ammirare luoghi meravigliosi.

Molti amano i monti del Trentino Alto Adige, ma c’è anche un’altra Regione del Nord-Est che offre paesaggi stupendi ed è un’oasi di benessere. Ci riferiamo al Friuli Venezia Giulia, che ospita un piccolo Comune adatto a chi vuole conciliare montagna e divertimento, Tarvisio.

Situato in provincia di Udine, la sua specialità sta nella collocazione geografica, esattamente al confine con due Stati stranieri, l’Austria e la Slovenia. Una terra impregnata di cultura, che nasconde numerose sorprese.

È un’oasi di benessere lontana dal caldo afoso questo Comune immerso nella natura, al confine con due Stati

Chi decide di trascorrere qualche giorno a Tarvisio, potrà godersi un po’ di sport e relax a 360 gradi, tra movimento, natura e buon cibo. Difatti, la località è nota proprio per lo sport, dal trekking alle gite in bici, adatte anche ai principianti.

Ad esempio, una delle attrazioni più belle del territorio riguarda i laghi di Fusine. Basta armarsi di scarpe da tennis, bottiglia d’acqua e macchina fotografica ed ecco che potremo ammirare uno dei paesaggi più belli d’Italia mentre camminiamo. Non serve essere scalatori professionisti, perché il territorio consente proprio a tutti di fare una gita salutare e dinamica.

E per i più audaci e intolleranti al caldo, un posto ideale è il bellissimo borgo di Monte Lussari. Raggiungibile tramite una funivia, fa parte delle Alpi Giulie e supera i 1.700 metri d’altezza.

Qui, oltre a visitare il borgo, è possibile pranzare e trascorrere qualche ora al fresco, respirando aria pulita.

E il cibo? Un misto di salumi e formaggi accompagnati da un buon vino bianco o rosso della zona, sono perfetti per un pasto frugale e caratteristico. Per i più affamati, invece, il gulash, la zuppa di funghi e l’immancabile frico sono assolutamente da assaggiare.

