Affettuose e stupende le 6 razze di gatto che vivono fino a 20 anni

Il gatto è un animale domestico davvero speciale. Appartenente alla grande famiglia dei felini, sembra una tigre in miniatura. A tal proposito, sapevamo tutti che esiste una razza creata per uno scopo e che somiglia veramente ad una tigre? Rientra tra le razze più belle al Mondo ed è di una socievolezza mai vista prima. Addirittura, con ospiti e cani. Si chiama Toyger, dall’unione tra le parole inglesi “giocattolo” e “tigre”. Una piccola tigre, come dicevamo, ma solo esteticamente.

Oltre all’aspetto estetico, ciascuna razza ha un proprio temperamento. C’è chi è più scostante, chi più coccolone, chi più cacciatore e così via. Ma una cosa accomuna tutte le razze. L’amore incondizionato verso il padrone, anche se a volte non lo danno a vedere.

Rispetto al cane, il gatto vivrebbe qualche anno in più. Anche se, in generale, i cani di taglia piccola sarebbero più longevi e potrebbero arrivare anche fino a 18 anni. Alcuni gatti, tuttavia, possono arrivare anche a 20 anni e, come se non bastasse, rientrerebbero anche tra quelli più belli dell’intero Pianeta.

Longevità e bellezza

Affettuose e stupende le 6 razze di gatto che vivono a lungo. Alcuni fino a 20 anni, altri fino a 18. In ogni caso, queste sono quelle più longeve di tutti e, fortunatamente, sono anche tra le più affettuose. Inoltre, alcuni di questi perdono poco pelo e, addirittura, ve n’è una che addirittura non ne ha. Tra i gatti a pelo corto, troviamo il Certosino, il Burmese e lo Sphynx. Quest’ultimo è il gatto senza pelo. In condizioni ottimali, il Certosino vivrebbe dai 19 ai 20 anni. Il Burmese fino a 18 anni, lo Sphynx dai 12 ai 19 anni.

Pelo lungo

Tra i gatti a pelo lungo, di una bellezza fuori dal normale, troviamo il Ragdoll, il Norvegese delle Foreste e il Sacro di Birmania. Queste splendide razze hanno un pelo soffice e anallergico, nonostante la perdita sia nella media. Il meraviglioso Ragdoll, dal carattere dolce e tranquillo e dagli occhi blu zaffiro, potrebbe vivere fino a 17 anni. Il Norvegese, deciso e fiero, fino a 18 anni, mentre il Sacro di Birmania fino a 16 anni.

Chiaramente si tratta di longevità in condizioni ottimali. Ciò significa che il gatto deve essere curato, com’è giusto che sia. Prendersi cura di un animale domestico significa trattarlo come un effettivo membro della famiglia. Portarlo dal veterinario per i controlli, per i vaccini annuali o qualora avesse un malessere. Inoltre, dargli da mangiare solo gli alimenti che suggerisce il medico e non farlo sentire mai solo. Tante coccole e giochi e lo faremo felice.

