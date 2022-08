Anche la casa arredata con più gusto e raffinatezza può risultare un po’ spoglia e fredda. Non basta scegliere i mobili più eleganti e abbinarli alla perfezione per avere la casa dei sogni. L’abbiamo sicuramente notato, consultando riviste di arredamento o di design. Spesso sono i dettagli a fare la differenza tra una casa accogliente e una meno.

Suppellettili e complementi d’arredo hanno la loro funzione nell’aiutarci a creare l’atmosfera giusta. Ma anche i quadri o altre installazioni sulle pareti possono fare la differenza. Una stanza un po’ asettica può trasformarsi in confortevole se scegliamo bene cosa appendere sulla parete. In genere, quando si ha poco spazio e stanze dalla metratura ridotta, si ha paura di rimpicciolire l’ambiente. Ma in realtà sono proprio quadri e cornici che possono spostare il punto focale e ingrandire otticamente lo spazio.

Come abbellire la parete del salotto con questo gallery wall di piante

È per questo motivo che anche nei rendering degli architetti vediamo la stanza arredata anche con i complementi d’arredo. Creare un punto focale nella stanza può aiutarci a rendere più grande e accogliente anche l’ambiente più angusto. Non serve abbattere le pareti quando basta creare un accent wall o un gallery wall. Si parla di accent wall quando si sceglie di dipingere una parete di un colore a contrasto rispetto alle altre. Si parla di gallery wall quando si vuole focalizzare l’attenzione sulla parete con una composizione di quadri. Combinando più cornici di dimensioni diverse, avremo un effetto galleria d’arte, appunto. Oggi, però, non useremo semplici quadri o foto incorniciate, ma vedremo come realizzarlo con le piante.

Come realizzarlo in poche mosse

Prima di procedere ad appendere le cornici, creiamo dei cartamodelli per decidere la combinazione adatta. Appendiamoli alla parete con del nastro adesivo, scegliamo forme e grandezze diverse. Una volta scelta la composizione finale, possiamo fissare i chiodi o i gancetti. Usiamo vasi in terracotta grezza o dipinta di bianco di varie dimensioni. Fissiamo il vaso e appendiamo intorno la cornice vuota, per dare risalto alla pianta. Possiamo usare anche vasi in ceramica o porcellana decorata, facilmente reperibili anche al mercatino dell’usato. A questo punto inseriamo le piante nei vasi, cercando di bilanciare le varie forme diverse. Qualcuna a cascata, magari dietro al divano, e usiamo dei gancetti adesivi trasparenti per bloccare i rami ricadenti. Qualche succulenta più bassa e piena e qualche monstera o altre piante a foglia larga. Alterniamo anche qualche quadro normale o specchio per un effetto più stupefacente.

Alla fine con questi consigli su come abbellire la parete del salotto possiamo trasformare qualsiasi ambiente. Anche senza fare ristrutturazioni costose o abbattere le pareti si può cambiare completamente aspetto ad una stanza. Un po’ di pittura, qualche cornice posizionata ad hoc ed ecco che la nostra casa sarà ancora più bella.

