Tra le razze più belle del Mondo questo gatto è anche affettuoso e socievole con cani e ospiti

Nonostante la loro indipendenza, anche i gatti, come i cani, hanno bisogno d’affetto. Infatti, sfatiamo il mito secondo cui il gatto sarebbe introverso e poco coccolone. Al contrario, il gatto è tanto affettuoso, ma solo quando vuole lui.

Molti, ancora, non sanno interpretare il linguaggio del corpo del nostro amico a quattro zampe. Per chi non lo sapesse, il gatto ci dice “ti voglio bene” attraverso questo gesto tenerissimo. Inoltre, quando muove la coda, non necessariamente è sinonimo di allerta.

Infatti, se dovessimo chiamare il gatto e dovesse muovere la coda lentamente a destra e a sinistra, attraverso questo gesto esprimerebbe la sua felicità per l’attenzione che gli stiamo rivolgendo. È come se scodinzolasse.

Un altro gesto, che compie spesso, è il morso durante le coccole. Sicuramente, sarà capitato a molte persone, ma ci siamo mai chiesti perché? Ecco spiegato il reale motivo. Come dicevamo, sarà lui ad esprimersi in merito alle coccole. Non dobbiamo forzarlo, perché è probabile che si stressi.

Data questa dovuta premessa, di razze bellissime che popolano il Pianeta ne esistono davvero tante, ma pochi conoscono il Toyger, tra le razze più belle del Mondo. Se il nostro animale preferito è la tigre, allora questo gatto è proprio quello che farà al caso nostro.

Il Toyger, la tigre giocattolo

Dall’inglese “toy” giocattolo e “tiger” tigre, è stato coniato il nome “Toyger” per descrivere la bellezza di questa razza. Il Toyger è un gatto dalle sembianze di una piccola tigre, ma esclusivamente dal punto di vista estetico.

Infatti, si tratta di un gatto estremamente docile e affettuoso, che farà fare bella figura anche con gli ospiti. Solitamente, i gatti hanno paura degli estranei, e stanno ore ed ore nascosti in qualche angolo buio di casa. E invece, il Toyger li accoglierà come se fossero membri della famiglia.

Un’altra bella particolarità è che sarà ospitale e socievole anche con i cani. Insomma, della tigre non ha un bel niente. Tranne l’istinto della caccia, o meglio l’istinto di portare dei regalini sgraditi al proprio padrone.

Tra le razze più belle del Mondo questo gatto è anche affettuoso e socievole con cani e ospiti

Dietro a questa razza si nasconde una missione. La creatrice Judy Sugden ha voluto puntare sulla tigre giocattolo, per sensibilizzare la preservazione delle tigri. Una bellissima missione che, si spera, venga condivisa da tutti.

Anche dietro al gatto Bengala si nasconde questa missione, per preservare, invece, il leopardo. In ogni caso, nonostante siano stati concepiti come giocattoli, ricordiamo che tutti i gatti sono membri della famiglia. Non sono dei giocattoli da buttare, pertanto hanno bisogno di cure e attenzioni amorevoli.

Lettura consigliata

Pochi sanno che per curare il raffreddore del gatto potrebbero essere utili questi trucchetti a costo zero prima di andare dal veterinario