Ecco svelato l’incredibile motivo per cui il gatto fa cacca e pipì fuori dalla lettiera

Il gatto è uno degli animali domestici più affascinanti. Indipendente, fiero, buffo e coccolone, con un gatto in casa il divertimento è assicurato. È anche un po’ prepotente, per certi versi. Decide lui, in pratica, cosa fare della propria vita. O delle sue 7 vite?

Scherzi a parte, questo aspetto è tangibile. Pensiamo alle volte in cui chiamiamo il suo nome ma lui non si gira, oppure alle volte in cui è lui stesso a decidere quando iniziare e interrompere il momento delle coccole. Dietro ogni suo atteggiamento si nasconde sempre un significato.

In linea generale comunica con la coda, oltre che con il miagolio. Altre volte ha degli atteggiamenti difficili da interpretare. Per esempio, è strano che subito dopo le coccole morda con aggressività. Ci siamo mai chiesti perché?

Di comportamenti così, però, ce ne accorgeremo spesso durante la nostra convivenza. Un altro esempio è quando lo abituiamo a fare i bisogni all’interno della lettiera. Dopo diversi tentativi, finalmente riuscirà a fare cacca e pipì nel suo WC personale.

Segnali di insicurezza

Eppure potrebbe capitare che, tutto ad un tratto, smetta di fare i bisogni nel proprio spazio, preferendo gli angoli più nascosti di casa. Chiaramente, attraverso questo comportamento, vuole comunicarci qualcosa. Sta a noi interpretare questi segnali.

Solitamente, se il nostro amico a quattro zampe adulto smettesse di fare i bisogni nella lettiera, il motivo andrebbe ricercato in un suo stato di disagio. Ecco svelato l’incredibile motivo per cui il gatto preferisce nascondersi, piuttosto che fare cacca e pipì “alla luce del sole”.

La lettiera è un posto importante e intimo per il gatto. Se, però, dovesse ravvisare qualcosa di fastidioso per casa, non si sentirà più al sicuro, poiché avverte una sensazione di stress e disagio. Questo lo spingerà a marcare il suo territorio, lasciando dei piccoli ricordi in giro per casa.

Tuttavia, non è l’unico motivo. Infatti, se la lettiera dovesse essere tanto sporca, è probabile che il micio non vi si avvicinerà. I gatti, infatti, sono animali molto puliti. Non amano sporcarsi le zampe, per cui se la lettiera dovesse presentare dei residui di escrementi precedenti è difficile che la utilizzi.

Ecco svelato l’incredibile motivo per cui il gatto fa cacca e pipì fuori dalla lettiera

Questi sono le principali risposte alla domanda. Tuttavia altri motivi potrebbero essere legati ad un fattore di sicurezza. Il gatto potrebbe sentirsi non più al sicuro, per la propria vulnerabilità, nello spazio circostante in cui si trovi la lettiera.

In questo caso, potremmo spostare la lettiera in un luogo per lui più confortevole. Potrebbe anche non sentirsi sicuro della dimensione della cassetta. Se così fosse, basterebbe effettuare un confronto tra la grandezza del gatto e la dimensione della lettiera. Meglio optare per una più grande.

Lettura consigliata

