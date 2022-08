L’Italia ha la fama di essere uno dei Paesi più belli del Mondo anche per l’incredibile biodiversità di flora e fauna. Piante e paesaggi davvero unici si snodano lungo tutto lo Stivale, dalle Alpi agli Appennini. Incredibili spiagge su entrambi i litorali, che mutano a distanza di pochi chilometri. Impossibile non rimanere incantati dalle rocce erose dagli agenti atmosferici nel corso dei secoli. Canyon scavati nella roccia da fiumi che sgorgano in splendide cascate. O grotte profonde più di 100 metri, come la Grotta Gigante vicino Trieste, tra le più grandi al Mondo. Ma non tutti sanno che anche poco distante da Bologna possiamo ammirare la natura nel suo splendore.

Grotte e cascate splendide da vedere in un giorno a pochi km da Bologna

Questa località non è molto conosciuta, ma merita davvero una visita se vogliamo fare una gita fuoriporta. Ci troviamo a Castel D’Aiano, un comune di poco meno di 2.000 abitanti della Città Metropolitana di Bologna. Qui, a circa 800 metri d’altezza, si può ammirare sia la Valle del Reno che la Valle nel Panaro. Distribuite in tutto il territorio, troviamo diverse frazioni in cui visitare chiese ed edifici storici stupendi. Ma forse il posto più incredibile che non tutti conoscono sono le Grotte di Labante.

Ponticelli di legno che si addentrano nelle grotte di travertino

Sono tra le più grandi in Italia, considerando quelle in travertino. Sulla parte sinistra della cascata è ancora possibile ammirare l’ex cava di travertino a cielo aperto. Ma forse è la parte destra quella più suggestiva e incredibile da visitare. Qui un ponticello di legno porta all’ingresso della grotta, passando sotto le cascate d’acqua. Sebbene questo versante non sia visitabile, si può entrare dall’altra parte. Un tratto di sentiero in sicurezza permette di salire lungo i livelli raggiungibili della grotta. Un luogo in cui fare trekking e passeggiate immersi nella natura e rifocillarsi con un bel picnic.

Diversi sono i sentieri percorribili, ma da non perdere è l’Abbazia di Santa Lucia di Roffeno. Nei pressi dell’abbazia si trova anche la Grotta di Roffeno, un rifugio per i viandanti in epoche lontane. Visto che ci troviamo nei paraggi, possiamo approfittarne per visitare il borgo di Sassomolare. Il borgo, arroccato su tre colli, offre una vista spettacolare che difficilmente dimenticheremo.

Ci sono grotte e cascate splendide da vedere in un giorno in tantissime parti d’Italia. Spesso i luoghi meno conosciuti possono riservarci delle sorprese incredibili. Allontanandoci anche di poco dalle mete più turistiche possiamo trovare delle gemme naturalistiche incredibili.

