Addio candeggina: ecco qual è la soluzione più rapida e intelligente per sbiancare i calzini bianchi

Pochi pensano che questi 2 prodotti che molti di noi hanno già in casa sono utili per sbiancare i calzini e farli tornare bianchi come nuovi, senza detersivi.

Ogni volta che facciamo la lavatrice, la scena che si ripresenta davanti a noi è sempre più o meno la stessa. Quando estrarremo il bucato, molti calzini saranno spaiati, e tanti altri presenteranno ancora delle macchie.

Quest’ultimo problema, in particolare, riguarda i calzini di colori chiari, i bianchi per eccellenza. Le calze di questo colore, infatti, sono bellissime, si abbinano bene a tutto e stanno perfettamente con qualsiasi altra tinta. Ecco perché tutti noi, nessuno escluso, ne abbiamo almeno un paio all’interno del cassetto.

Col tempo e l’usura, però, può capitare che questi si macchino irrimediabilmente. Succede, ad esempio, se camminiamo a piedi scalzi, o per colpa della suola della scarpa che rilascia il colore.

La soluzione a tutti questi inconvenienti, però, è molto più semplice del previsto. Sarà sufficiente, per questo, utilizzare 2 ingredienti che tanti di noi conservano spesso in casa, e che sono potentissimi sui bianchi. Sveliamo subito il rimedio che cambierà la faccia dei nostri calzini.

Addio candeggina: ecco qual è la tecnica sbiancante migliore per eliminare le macchie e gli aloni di sporco sulle calze chiare

“Sbiancare” è una delle parole d’ordine quando si tratta di faccende domestiche. Alcune persone farebbero di tutto per scoprire come sbiancare il fondo nero del wc, mentre altri vorrebbero scoprire come sbiancare il piatto del box doccia.

Oggi, però, daremo sicuramente informazione gradita svelando come sbiancare al 100% i calzini bianchi sporchi. Sono moltissime le persone che impazziscono per trovare una soluzione, spendendo soldi per comprare detersivi che, poi, si rivelano inutili.

Un rimedio semplice e facile

Quando vedremo i calzini sporchi, ecco cosa dovremo fare. Dovremo, innanzitutto, munirci di 50 ml di acqua ossigenata, da diluire in 1 litro di acqua non troppo calda, né fredda.

A questo punto, dovremo lasciare i nostri calzini a bagno per circa 3 quarti d’ora. Poi potremo inserirli in lavatrice, e avviare il tradizionale lavaggio che siamo abituati a fare.

Noteremo subito uno sbiancamento reale del tessuto, e finalmente potremo ricominciare a indossare calze davvero pulite.

L’azione schiarente dell’acqua ossigenata, infatti, è nota ai più, e tornerebbe utile anche per rendere più chiara la peluria del corpo. Se, però, non disponessimo dell’acqua ossigenata, potremo utilizzare le straordinarie potenzialità di un ingrediente ancora più semplice.

Sbiancare i tessuti ed eliminare i cattivi odori

Un ulteriore rimedio ci arriva direttamente dalla natura, grazie al limone. Anche le proprietà sbiancanti del limone sono molto note, assieme alle sue capacità deodoranti, e anche disinfettanti.

Ecco perché, mischiando circa 200 ml di succo di limone con 1 litro di acqua tiepida, riusciremo a ottenere un risultato eccezionale. Oltre ad eliminare le macchie, il limone neutralizzerà i cattivi odori.

Anche in questo caso, dovremo semplicemente lasciare in ammollo i nostri calzini, per almeno 3 quarti d’ora. Dopodiché, come nel procedimento precedente, dovremo inserire tutto in lavatrice, per il consueto lavaggio. Addio candeggina: ecco qual è la strategia più comoda per far tornare i nostri capi bianchi a brillare come un tempo.