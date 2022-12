Davvero interessanti sono le proprietà che ha una pianta che possiamo utilizzare in cucina

In Giappone si è diffuso l’utilizzo di un alimento proprio per le sue proprietà benefiche. Veniva sostituito ad alcuni medicinali per alleviare i sintomi di malattie infiammatorie e non. Scopriamo insieme qual è questo alimento magico.

In natura abbiamo la fortuna di avere tante piante che possono essere utilizzate in ambito alimentare. Di conseguenza, come succede con molti alimenti, c’è la possibilità di ricavare tanti benefici grazie ai loro valori nutrizionali. È proprio il caso di nominare il daikon. Presenta una radice che ricorda quasi la carota, ha però una colorazione bianca. In Italia non è molto conosciuta come nel Giappone, dove viene molto consumata.

Proprietà nutrizionali del daikon

100 g di daikon apportano 75 kcal. Possiamo dire essere un valore abbastanza basso. Oltre a questo i suoi valori nutrizionali sarebbero i seguenti:

94 g di acqua;

0,6 g di proteine;

0,10 g di grassi;

2,5 g di zuccheri;

1,6 g di fibre.

Presenta valori significativi di vitamina C, circa 22 mg. Troviamo anche altre vitamine come la colina, la niacina e la vitamina B6. Non possono mancare i minerali, tra questi possiamo nominare potassio, calcio, fosforo, sodio e altri.

Davvero interessanti sono le proprietà che ha il daikon

Questa pianta è molto consigliata in quanto presenterebbe alcuni benefici per la salute. Ad esempio andrebbe a promuovere la salute dell’apparato respiratorio. Chi presenta quindi problemi di questo tipo potrebbe riscontrare dei benefici e riduzione dei sintomi. Questo perché il daikon sarebbe un antibatterico e antisettico. Allontanerebbe dunque batteri e virus.

A cosa farebbe bene questo alimento?

Tra i suoi benefici ci sarebbe anche quello di proteggere l’apparato digerente. Guardando i valori nutrizionali del daikon, possiamo dire essere molto intuitivo come aspetto. Basta soffermarsi un attimo sulla quantità di fibre che contiene. Le fibre sono essenziali in quanto aiutano l’apparato digerente a mantenersi in salute. Inoltre il daikon presenterebbe anche diversi enzimi, che andrebbero proprio ad aiutare il processo di digestione. Dunque chi, per qualsiasi problema, non dovesse riuscire a digerire bene, potrebbe consumare il daikon.

Cosa contiene la radice del daikon

Molte delle sue proprietà benefiche sembrerebbero risiedere all’interno della radice. Infatti conterrebbe delle sostanze che andrebbero a bruciare i grassi. Proprio per questo motivo è un alimento consigliato all’interno di un regime dietetico. È indicato nelle diete ipocaloriche, che richiedono un indice basso di calorie. Oltre a questo è anche un alimento abbastanza saziante. Può aiutare a controllare gli attacchi di fame.

Detossifica l’organismo e non solo

Il daikon è considerato un diuretico naturale. Ciò significa che potrebbe aiutare nella pulizia dei reni. Di conseguenza si verificherebbe anche l’eliminazione di eventuali tossine presenti con l’urina. Non contiene solo sostanze per bruciare i grassi, ma anche per disintossicare l’organismo. Il sapore del daikon sembra essere pungente. Questo sapore è conferito dalla presenza di alcune sostanze che hanno attività antinfiammatoria. Proprio per questo motivo è un alimento che andrebbe ad agire sulla circolazione, migliorandola, proteggendo anche il cuore. Anche chi soffre di problemi di osteoporosi può mangiare il daikon, in quanto è presente il calcio che andrebbe a fortificare le ossa. Davvero interessanti sono le proprietà che ha il daikon sulla nostra salute.