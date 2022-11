Come sbiancare il fondo nero del wc incrostato ed eliminare i cattivi odori senza usare bicarbonato

Il bagno è uno degli ambienti della casa più difficili da mantenere puliti. Sporco, calcare e muffa sono sempre in agguato e questo ci costringe a perdere molto tempo mentre svolgiamo le faccende di casa.

Ogni giorno usiamo i sanitari e se non prestiamo sufficiente attenzione alla loro pulizia, lo sporco può incrostarsi diventando davvero difficile da rimuovere.

Oggi vogliamo parlare del wc, il sanitario in cui si accumulano più germi e batteri. Mantenerlo sempre pulito e igienizzato è molto importante, soprattutto se in casa ci sono dei bambini.

Chi ama utilizzare rimedi naturali per pulire il bagno, generalmente usa il bicarbonato come soluzione. Questo formidabile prodotto naturale ci aiuta a pulire in modo approfondito la casa spendendo davvero poco. Tuttavia, dobbiamo sapere che ci sono altri rimedi eccezionali che possiamo utilizzare per liberarci dallo sporco ostinato e dai cattivi odori.

Come sbiancare il fondo nero del wc incrostato usando i classici rimedi della nonna

In ogni casa ci sono prodotti che abitualmente usiamo per cucinare e che svolgono molteplici funzioni. Abbiamo già portato l’esempio del bicarbonato come prodotto utile a sbiancare ed igienizzare le superfici. Un altro ingrediente straordinario è l’aceto. Possiamo usarlo per rimuovere il calcare dai vetri, ma anche per sbiancare gli indumenti e rimuovere i cattivi odori.

Per questo motivo, basterà unire un bicchiere d’aceto a 2 cucchiai di amido di mais per realizzare un potente prodotto naturale dall’azione sbiancante ed igienizzante.

Dopo aver mescolato i 2 ingredienti strofiniamo questo prodotto con forza sul fondo del wc incrostato usando una spugna. Vedremo come in poche mosse il water tornerà bianco e dopo aver tirato lo sciacquone il wc non avrà più quel fastidioso odore di pipì.

Come pulire il fondo del water e togliere il giallo dalla tazza

L’acido citrico è la soluzione perfetta per pulire in modo efficace il nostro wc usando un prodotto ecologico. Si tratta di un composto che si trova per natura negli agrumi e che possiamo acquistare nei supermercati a pochi euro. Basterà unire un bicchiere d’acido citrico in polvere a 100 millilitri d’acqua. Mescoliamo il tutto e aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale al limone per dare al bagno un piacevole profumo. L’acido citrico è utile per sbiancare le superfici e rimuovere la puzza. Applichiamo una modesta quantità di questo prodotto sulla spugna e usiamolo per pulire a fondo il water. Dopo poche passate, il wc sarà di nuovo bianco e privo di cattivi odori.

Come eliminare i cattivi odori dal wc, macchie ostinate e liberare gli scarichi

Se ci stiamo ancora chiedendo come sbiancare il fondo nero del wc incrostato vogliamo suggerire un ulteriore rimedio efficace. Possiamo utilizzare il sale grosso e il borace. Il sale grosso è utile contro le incrostazioni, mentre il borace non solo disinfetta le superfici, ma aiuta anche a liberare gli scarichi intasati.

Mescoliamo un cucchiaio di borace ed uno di sale in mezzo litro d’acqua. Vaporizziamolo sul water da pulire per avere superfici bianche e splendenti.

Se invece dobbiamo liberare uno scarico intasato, versiamo un bicchiere di borace e un cucchiaio di sale grosso nel wc. Dopodiché, gettiamo nel water una pentola d’acqua bollente e avremo risolto il problema dei cattivi odori e liberato il water dagli ingorghi.