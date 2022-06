Sappiamo bene quanto l’estate abbia diversi punti di forza impossibili da ignorare. Infatti, durante questa calda e soleggiata stagione, abbiamo la possibilità di prenderci del tempo per noi stessi. Questo vuol dire non pensare alle preoccupazioni del lavoro, organizzare le vacanze e godersi un po’ di relax. Ma, al tempo stesso, ci sono sicuramente anche dei punti critici che, inevitabilmente, non possiamo sottovalutare. Per esempio, potremmo pensare al fatto che molte persone non si sentono a proprio agio con il loro fisico. E, nonostante ogni corpo è bello così com’è, finché non si tocca la salute, il disagio per alcuni è davvero limitante e problematico. Soprattutto quando si devono indossare i costumi.

Le braccia scoperte non saranno più un problema a pranzo, al lavoro o al mare grazie ad alcuni capi alleati del nostro fisico

Quando non ci sentiamo a nostro agio, potremmo vivere male alcuni momenti che invece dovrebbero essere spensierati e felici. Per esempio, le giornate al mare dove, in modo inevitabile, dobbiamo scoprire parti del nostro corpo che forse non ci mettono esattamente a nostro agio. E la stessa cosa vale per le giornate e le serate fuori con il partner, con gli amici o con i parenti. Infatti, anche in questi casi, ci ritroviamo a dover mostrare della pelle che forse vorremmo tenere per noi. Come, per esempio, l’area delle braccia che, certamente, è problematica per alcuni di noi. Ma, fortunatamente, gli outfit che indossiamo possono esserci di grande aiuto.

Al mare, per esempio, possiamo optare per un costume con le maniche a tre quarti, così da coprire alcune zone che non ci piacciono molto.

Addio braccia scoperte e disagi a non finire sia al mare che in città, grazie a questa tendenza da capogiro

Se siamo in spiaggia, poi, possiamo scegliere di indossare un copricostume con le maniche a trombetta. Questa tipologia in particolare, infatti, crea un’illusione ottica davvero formidabile, che sottolinea le parti più esili delle braccia, nascondendo le zone per alcuni critiche. Allo stesso modo, andando in giro in città, possiamo scegliere top e magliette sempre con lo stesso tipo di manica. In questo modo, non avremo più problemi di alcuni tipo.

Perciò, addio braccia scoperte e disagi a non finire. Grazie a questo capo di tendenza, che ormai sta spopolando e conquistando tutti, il nostro outfit sarà confortevole e alla moda. Non dovremo così più preoccuparci di alcuni punti critici che ci fanno sentire a disagio delle volte. E, finalmente, potremo goderci le calde e soleggiate giornate durante l’estate con dei piccoli accorgimenti che faranno la differenza.

