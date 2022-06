Le giornate serene e soleggiate e il gran caldo in aumento ci spingono a trascorrere più tempo all’aria aperta. Con la bella stagione, la natura fiorisce ma oltre a piante meravigliose tornano anche molti animali ed insetti. La loro presenza non è gradita nemmeno da chi ama gli animali e la natura. Mentre in questo periodo è normale vedere molte formiche, zanzare e vespe, queste non solo le sole a farci compagnia. Anche se meno comuni rispetto a scarafaggi e calabroni, non possiamo non citare gli scorpioni. In Italia, per fortuna possiamo trovare specie di piccole dimensioni e tutto sommato innocue. Ciò nonostante, trovarli in casa può essere davvero poco piacevole. Ecco perché con questo articolo oggi vogliamo suggerire un rimedio economico ed utile a tenere lontani questi animali.

Perché entrano in casa

Gli scorpioni sono animali solitari e che amano l’umidità. Per questo motivo a volte cercano rifugio nelle nostre case. Anche per questo motivo, alcuni usano il bicarbonato come rimedio contro gli scorpioni, poiché in grado di assorbire l’umidità. Tuttavia, questo ingrediente da solo non è sufficiente. Innanzitutto, bisogna cercare di capire da dove è passato lo scorpione per entrare in casa. Usiamo zanzariere per riparare porte e finestre e ripariamo eventuali fessure nei muri e nei battiscopa. A questo punto, possiamo ricorrere ad un semplice repellente utilissimo anche per allontanare ragni e moscerini.

Molti usano aceto e bicarbonato ma per tenere lontani gli scorpioni da casa basta questo repellente naturale efficace anche contro ragni e moscerini

Gli scorpioni così come molti altri insetti sono sensibili ad alcuni odori. Ecco perché alcuni provano a cacciarli con l’aceto, ma oggi vogliamo svelare un rimedio profumato che possiamo utilizzare anche per altri insetti. Ci sono delle piante che possiedono un profumo capace di allontanare alcuni animali. Per gli scorpioni le più fastidiose sono la lavanda e i limoni. Tenerne qualche pianta in giardino o sul balcone può fare la differenza, ma se vogliamo preparare un repellente naturale da utilizzare in casa bastano 3 ingredienti. Uniamo il succo di un limone, 15 gocce di olio di neem e 15 di olio essenziale alla lavanda. Unire questa miscela in un litro d’acqua terrà lontani scorpioni, ragni e moscerini senza fatica, profumando i nostri ambienti.

Perché funziona

Molti usano aceto e bicarbonato ma per tenere alla larga scorpioni ed altri insetti proviamo questa soluzione. Ragni e scorpioni sono aracnidi ed entrambi sono molto sensibili all’intenso odore degli oli essenziali. Il limone, come anche altri agrumi, è perfetto per allontanare i moscerini che possono infestare le nostre case, affollandosi attorno alla frutta e alle piante.

