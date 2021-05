L’estate significa caldo e outfit scollato. Le braccia saranno libere di prendere tutto il sole che questa bellissima stagione ci regalerà. Avremo modo di abbronzarci e di goderci i raggi senza alcun problema. Ma alcuni di noi tendono a coprire le braccia perché le considerano poco toniche o non abbastanza magre. Per evitare questo problema, abbiamo un consiglio. Perciò, diciamo definitivamente addio alle braccia ad ali di pipistrello e proviamo questi 2 esercizi che le snelliranno in pochissimo tempo.

Iniziamo con l’esercizio del rematore

Il rematore è un esercizio davvero utile per tonificare le braccia. Per eseguirlo, ci serviranno dei manubri o, in alternativa, delle bottiglie ben riempite. Ora, poggiamoci su un ripiano piuttosto basso con una mano e con un ginocchio. Assicuriamoci che la schiena sia parallela al pavimento. Prendiamo il manubrio con la mano libera e lasciamola distesa lungo il fianco. Ora alziamola, portandola all’altezza del fianco, facendo attenzione a lasciare sempre le spalle ben aperte e il busto fermo.

Continuiamo a portare il manubrio su e giù per 10 volte, e completiamo 3 o 4 serie di questo esercizio, affidandoci anche al dolore muscolare che stiamo avvertendo.

Eseguiamo poi anche il burpees

Questo esercizio è sicuramente più complesso rispetto al precedente. E, soprattutto, non interesserà solo le braccia, ma tutto il corpo. Per eseguirlo, iniziamo da una posizione eretta. Successivamente, accovacciamoci a terra, come se stessimo facendo uno squat. Ora, poggiamo le mani in avanti e, contemporaneamente, stendiamo le gambe indietro, andando in posizione di plank. Dopo qualche secondo, ritorniamo nella posizione dello squat e poi rialziamoci eseguendo un piccolo salto.

Ripetiamo le stesse serie indicate per il rematore.

Dunque, ora siamo pronti! Perciò, diciamo definitivamente addio alle braccia ad ali di pipistrello e proviamo questi 2 esercizi che le snelliranno in pochissimo tempo!

Attenzione, c’è una nota da sottolineare. Dobbiamo conoscere il nostro fisico per mettere in pratica questi esercizi. Perciò, se dovessimo avvertire anche solo dei leggeri dolori quando stiamo eseguendo uno dei due, non continuiamo. Un conto è avvertire lo sforzo, un altro è ignorare un segnale che il nostro corpo ci sta mandando.