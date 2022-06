Prendersi cura di sé è un’abitudine che tutti dovrebbero adottare, indipendentemente dalla stagione. Ma l’estate, tra scollature, gambe scoperte e tintarella, manda noi donne in tilt e aumentiamo i nostri rituali di bellezza, con l’obiettivo di rimanere belle e profumate anche con caldo e sudore. Senza contare la corsa disperata ai rimedi per placare le irritazioni post depilazione. Dobbiamo però fare molta attenzione, perché non tutti i cosmetici possono essere usati in estate, soprattutto in vista dell’esposizione al sole.

Cosa succede se non si usano quelli giusti

Le conseguenze di una scorretta beauty routine estiva possono essere fastidiose, se non addirittura pericolose. Alcuni ingredienti contenuti nei cosmetici che usiamo tutti i giorni potrebbero reagire alla luce del sole, innescando spiacevoli reazioni avverse, come eritemi, macchie solari e vere e proprie ustioni della pelle, con conseguenze anche permanenti.

Attenzione a profumi e creme idratanti che contengono questi ingredienti perché non tutti i prodotti di bellezza si possono usare d’estate

Con questa guida, cercheremo di capire quali prodotti scegliere, per evitare di ritrovarsi la pelle a chiazze o con dermatiti fastidiose. La prima cosa da fare è controllare gli ingredienti delle creme e dei profumi che abbiamo intenzione di portare con noi in vacanza e in spiaggia. Molti cosmetici contengono infatti delle sostanze fotosensibilizzanti, come l’acido glicolico e il retinolo. Se si usano questi prodotti prima dell’esposizione al sole, la pelle potrebbe diventare più sensibile e delicata ed essere più facilmente soggetta a irritazioni e ustioni. Meglio sospendere l’uso di questi cosmetici qualche settimana prima dell’esposizione al sole. Attenzione anche ai profumi, non per via dell’alcol contenuto all’interno, ma per il potere fotosensibilizzante di alcuni oli essenziali, specialmente l’olio essenziale di finocchio, sandalo e in generale quelli agrumati. Perciò, meglio limitare l’uso di questi prodotti alle uscite serali.

L’acido ialuronico, invece, è il compagno ideale nella beauty routine estiva. Perfetto sia di giorno, che dopo l’esposizione al sole, per idratare la pelle. Stesso dicasi anche per i prodotti che contengono vitamina C, che contribuirà a rendere l’abbronzatura ancora più luminosa. Perfetti anche i prodotti a base di collagene. In linea generale, è bene abbondare con creme solari ad alta protezione, che fanno da vero e proprio scudo per la pelle. Così, anche se non prestiamo troppa attenzione a profumi e creme idratanti e ai loro ingredienti, avremo comunque una discreta protezione, fornita dai giusti solari.

Lettura consigliata

Molti pensano che il borotalco sia cancerogeno ma è perfetto contro sudore e irritazioni e ha anche questi sorprendenti benefici