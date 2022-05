Sappiamo bene quanto molti di noi amino l’estate per le belle giornate e il profumo di vacanze che si sente. Ma ci sono alcuni punti da sistemare, che preoccupano moltissime persone e che fanno quasi temere l’arrivo della bella stagione.

In particolar modo, un aspetto per molti negativo di questo periodo è l’imminente prova costume. Non sono poche le persone, infatti, che non si sentono a proprio agio a indossare un bikini o ad andare sulla spiaggia in costume con nonchalance. Ma rinunciare alle belle giornate al mare per questo sarebbe un vero e proprio peccato.

Vestirsi per coprire i punti che ci mettono a disagio, ecco alcuni trucchi di abbigliamento per stare tranquilli durante l’estate

Partiamo dal presupposto che ogni corpo è bello così come si presenta e che non ci si dovrebbe sentire a disagio nella propria pelle. Infatti, questo è il presupposto fondamentale da mettere come base. Ma ci sono comunque tante persone che provano un certo disagio, che non può certamente sparire da un momento all’altro.

Per far sì che questa sensazione venga eliminata o, quantomeno, ridotta, ci sono dei piccoli trucchi che possiamo adottare durante il periodo estivo. Nelle giornate normali, in città, per esempio, potremmo indossare alcune scarpe ideali per snellire la figura e dimagrire le gambe, così da poterci sentire più sicure. In spiaggia, invece, ci sono alcuni costumi nuovi e di tendenza che potrebbero davvero fare al caso nostro.

Addio braccia scoperte e complessi inutili, ecco la nuova moda per la spiaggia che impazza e adatta a qualsiasi forma fisica

La moda di questa estate ha visto una serie di nuove proposte susseguirsi in modo incessante sulle passerelle. In particolar modo, sono stati rivisitati diversi costumi, che hanno totalmente ribaltato il concetto di bikini e di costume da spiaggia. In questo caso, molti potrebbero davvero tirare un sospiro di sollievo perché c’è un modello in particolare che sta spopolando come non mai.

Stiamo parlando del costume intero con manica lunga. Siamo abituati a questo tipo di modello con le braccia scoperte e, spesso, con alcuni fori sui fianchi o al centro della pancia. In questo caso, invece, la tipologia di costume consigliata per chi vuole stare tranquilla non lascerà lembi di pelle scoperti e potrebbe tranquillizzare diverse persone. Perciò, addio braccia scoperte e complessi inutili, ecco la moda che potrebbe aiutarci a stare più tranquille durante l’estate.