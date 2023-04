I 2 tagli di capelli corti donna adatti anche dopo i 50 che spopoleranno in primavera ed estate: parola di Charlize Theron

Ci avviciniamo al mese di maggio e finalmente le temperature iniziano a salire. Quale migliore occasione per cambiare taglio di capelli e dare luce al viso? E se pensiamo che sia difficile scegliere il taglio più trendy e alla moda ci sbagliamo di grosso. Stiamo per scoprirne due perfetti anche se abbiamo superato i 50 anni e che stanno facendo impazzire le attrici di Hollywood.

La primavera è da sempre simbolo di cambiamento e rinnovamento. Soprattutto quando si parla di fisico e look. Questo è il miglior periodo dell’anno per rimettersi in forma e smaltire i chili presi durante le ultime feste. Ma è anche il momento ideale per dare una svecchiata ai capelli e all’acconciatura. Siamo a corto di idee? Nessun problema. Tra poche righe scopriremo i 2 tagli di capelli corti donna che stanno spopolando tra le Vip. Charlize Theron ne ha già scelto uno e sono in grado di valorizzare ogni tipo di volto a tutte le età.

Il Cool Girl Crop è il taglio preferito di Charlize Theron

La splendida acconciatura mostrata da Emily Ratajkowski un mese fa ci aveva fatto intuire quale sarebbe stato il trend capelli di questa primavera. Ovvero i tagli corti irregolari modellati sulla base della forma del viso. Uno dei più belli in assoluto in questa categoria è quello scelto da Charlize Theron: il Cool Girl Crop.

Creato da uno degli hairstylist più famosi del Mondo, questo taglio ha come pregio più grande la versatilità. Morbido, asimmetrico e con ciocche che si sovrappongono liberamente, farà felici le donne di ogni età e con gli ovali più diversi.

Capelli corti con la frangia? Proviamo il taglio Good Girl Pixie

Amiamo i capelli corti e comodi da portare e allo stesso tempo non vogliamo rinunciare alla frangia? Il taglio che fa per noi potrebbe essere il Good Girl Pixie ispirato direttamente alla moda degli anni ‘60 e ‘70. Il Good Girl Pixie è un taglio molto semplice con mini frangetta a coprire metà fronte e capelli corti e scalati ai lati.

E se pensiamo che sia troppo corto, possiamo puntare sulla variante bowl cut, che incornicia l’ovale lasciando libere le orecchie. La soluzione perfetta se abbiamo i capelli lisci e poco tempo da dedicare all’acconciatura.

I 2 tagli di capelli corti donna perfetti per ogni tipo di viso e per le over 50: come portarli e pettinarli

Abbiamo scelto uno dei due tagli più trendy della primavera. È il momento di capire come curarli e pettinarli per essere sempre al top in ogni occasione. Il bello di queste acconciature è che richiedono pochissimo lavoro per valorizzare il viso.

Il Cool Girl Crop va portato rigorosamente spettinato e modellato in modo che aderisca bene all’ovale. Se vogliamo aumentare volume e morbidezza sarà sufficiente una spruzzata di spray volumizzante. Gli stessi accorgimenti possiamo adottarli anche per il Good Girl Pixie. In questo caso, però, possiamo aggiungere una fascia per capelli a completare il look. In pochi secondi ci sentiremo una delle dive dei film degli anni ’60.