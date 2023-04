Addio alla pelle del viso secca, macchiata e disidratata: ecco i 2 segreti giapponesi che ci cambieranno la vita

Con la bella stagione aumentano i pericoli per la nostra pelle. Sole, caldo, inquinamento e salsedine la mettono a dura prova. Soprattutto quando parliamo del viso, la parte più esposta. Per fortuna esistono due metodi giapponesi per proteggerla e farla risplendere. Impariamoli in fretta perché non ce ne pentiremo.

Il viso è il nostro più bel biglietto da visita. Possiamo avere un fisico statuario, un corpo perfetto e muscoli super definiti, ma è il volto la prima cosa che tutti notano. Per questo motivo è fondamentale curarlo nel modo giusto, soprattutto quando si parla di pelle. Oggi approfondiremo proprio questo argomento e scopriremo come dire addio alla pelle del viso secca, macchiata e disidratata. Partiremo dai cibi utili per nutrirla e proteggerla in estate e vedremo 2 segreti che arrivano dal Giappone per un volto a prova di copertina.

Cosa mangiare per avere una pelle del viso perfetta

Il primo segreto per una pelle perfetta è quello di lavorare sull’alimentazione. È inutile spendere migliaia di euro in estetisti e creme di bellezza se mettiamo nella dieta cibi sbagliati o addirittura dannosi. Esistono moltissimi alimenti che potrebbero darci una mano a idratare e proteggere la pelle.

In linea di massima è fondamentale aumentare il consumo di acqua, verdure e frutta di stagione. Il motivo? Contengono vitamine dei gruppi A, C ed E, minerali preziosi come il potassio e acidi grassi Omega 3. Tutte sostanze che potrebbero darci una grossa mano a mantenere la pelle giovane e sana.

Il segreto giapponese per pulire il viso: il metodo 4-2-4

Una volta stabilita una dieta utile alla pelle dobbiamo capire come curarla, mantenerla ed eliminare le cellule morte. Uno dei migliori metodi per farlo arriva dalle donne giapponesi, famose per i loro volti perfetti che sembrano porcellane. La tecnica è conosciuta come doppia pulizia e inizia con la rimozione del trucco e con la detersione.

E per quest’ultima possiamo preparare uno straordinario latte detergente naturale con alcuni alimenti che abbiamo a casa. Da qui entra in gioco il metodo 4-2-4. Ovvero 4 minuti di trattamento con lo struccante, due con il detergente e altri 4 minuti di risciacquo. Due da fare con acqua tiepida e due con quella fredda.

Addio alla pelle del viso secca, macchiata e disidratata: i 7 passi del Layering

Dall’Estremo Oriente arriva anche un’altra tecnica molto efficace per avere una pelle del viso idratata, pulita e senza macchie. Il suo nome è Layering e prevede 7 step da seguire rigorosamente in successione. È leggermente più impegnativa dell’altra perché prevede l’utilizzo di 7 prodotti diversi, ma il risultato è davvero incredibile.

Si inizia con una detersione a base di olio vegetale per togliere residui di pelle morta. Risciacquo e poi si prosegue con un passaggio con un sapone liquido delicato e naturale. Il terzo step è quello della tonificazione utilizzando una lozione delicata a base d’acqua. Da qui parte la fase di nutrimento della pelle che prevede l’utilizzo di un siero nutriente e di una crema per il contorno occhi. Il tutto si conclude con il passaggio con una crema idratante e protettiva e con l’applicazione di un balsamo protettivo per le delicatissime labbra.