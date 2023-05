Comode, ma sempre alla moda: ecco le scarpe preferite dall’attrice Laura Chiatti

Non sempre il concetto di comodità viaggia di pari passo con la moda. Molto spesso le donne per apparire al meglio sono costrette in abiti e accessori poco confortevoli. Tuttavia esiste un compromesso. È possibile essere comode, ma sempre alla moda con una tipologia di scarpe in particolare. È l’attrice Laura Chiatti a darci un suggerimento. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Laura Chiatti, sportiva nell’anima ed elegantissima sul red carpet

Il profilo instagram dell’attrice rivela un po’ della sua personalità. Legata da anni all’attore Marco Bocci, ha con lui due figli. Bionda e occhi chiari, Laura si mostra in tutto il suo splendore in ogni occasione. Sotto una foto postata su instagram la Chiatti scrive ironica: “Esco poco di casa… ma quando esco!”.

Nella foto in questione si mostra sul red carpet di Venezia vestita in Dolce e Gabbana. Trucco impeccabile, tacchi altissimi e un vestito nero con corpetto e trasparenze luccicanti. Ma come sottolinea su instagram, nelle occasioni speciali non si tira indietro ma nella quotidianità sceglie altro. Infatti i social mostrano anche una Laura Chiatti diversa, sportiva e semplice. Impegnata nella vita di tutti i giorni, si concede viaggi e momenti di relax con la sua famiglia. Se sul red carpet e sui set cinematografici l’attrice non passa inosservata, nella vita di tutti i giorni è una donna uguale alle altre.

Comode, ma sempre alla moda : ecco le scarpe preferite di Laura Chiatti

Lasciato nella scarpiera il tacco 12, Laura Chiatti indossa volentieri un altro tipo di calzature. Nelle foto postate su instagram l’attrice si mostra con gli diversi modelli di anfibi. Un tipo di scarpe queste, una volta ritenute rigorosamente invernali, ma che oggi vanno bene tutto l’anno. Di colore nero, bassi o alti, gli anfibi sono le scarpe preferite della Chiatti. In uno dei suoi outfit indossa cappellino con visiera color sabbia, una tshirt sportiva nera firmata Adidas, un leggins nero e anfibi alti. Ed ancora una felpa oversize di colore verde, leggins neri, cappellino con visiera e anfibi alti di colore nero.

In un’altra foto Laura si trova nella sua cabina armadio, di fronte allo specchio. Capelli raccolti, maglietta rosa, pantalone in tessuto morbido grigio e i suoi immancabili anfibi neri. Acqua e sapone, senza trucco, con un abbigliamento comodo e i suoi anfibi. E’ così che ama vestirsi l’attrice, senza troppi fronzoli. Nonostante la semplicità, risulta sempre bella e al passo con i tempi. Questo a dimostrazione che una donna a proprio agio è sempre bella da vedere. Ancora una volta il miglior accessorio da sfoggiare è il sorriso.