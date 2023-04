I segreti per preparare gli spaghetti allo scoglio, piatto preferito di Predolin, prima nomination all’Isola dei Famosi

Marco Predolin è la prima nomination dell’Isola dei Famosi 2023. L’ex presentatore TV, oggi ristoratore, rischia di dover salutare la compagnia già la prossima settimana. Sarà Helena Prestes a sfidare, a colpi di televoto, uno dei volti più noti della TV anni Ottanta. Il cui piatto preferito è uno dei più classici delle località di mare. Scopriamo insieme quale.

72 anni, nato a Parma, Predolin ha iniziato la sua avventura nel mondo dello spettacolo come conduttore radiofonico. Notato da Silvio Berlusconi a inizi anni Ottanta, è stato il presentatore di trasmissioni televisive divenute storiche. “M’ama non m’ama”, “Il gioco delle coppie”, “Una rotonda sul mare” le più celebri.

Poi, agli inizi degli anni Novanta, con il passaggio in RAI, inizia il suo declino. Rimane in TV come conduttore di programmi musicali sulle reti locali, ma la sua stella si offusca piano piano anche per colpa di quelle che, all’epoca, non erano ancora definite come fake news.

Predolin primo nominato sull’Isola dei Famosi

Il ritorno sui teleschermi Mediaset avviene con il Grande Fratello Vip, nel 2017, dove, dopo neppure un mese, viene squalificato a causa di una bestemmia. L’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi rappresenta un’occasione di riscatto. Certo, iniziare andando subito in nomination non è proprio il massimo. Di sicuro farà di tutto, durante questa settimana, per evitare di essere eliminato a scapito della modella brasiliana Helena Prestes.

Tra una trasmissione televisiva e l’altra, nel corso della carriera, ha deciso di buttarsi nel business della ristorazione, dividendosi tra Milano e la Sardegna. Il suo rapporto con la cucina è molto forte, sin da quando era bambino. Il suo piatto preferito è lo spaghetto allo scoglio. Vediamo allora come si prepara e tutti i trucchi per farlo buono come al ristorante.

I segreti per preparare gli spaghetti allo scoglio, da leccarsi i baffi

Per prima cosa diventa fondamentale scegliere gli ingredienti. Non è necessario vivere in un posto di mare per averli sempre freschi. Anzi, i mercati del pesce delle grandi città, spesso, hanno una qualità perfino superiore. Quindi, possiamo privilegiare cozze, vongole, gamberi, scampi e calamari, inserendo magari altri pesci più particolari. Diventa poi fondamentale spurgare bene i molluschi, in modo che non ci siano residui di sabbia. Lo possiamo fare utilizzando acqua corrente per le cozze e acqua e sale per le vongole.

Quindi, prepariamo un soffritto con olio e aglio in padella antiaderente, per farli cuocere insieme per qualche minuto. Poi sgusciamoli e filtriamo l’acqua di cottura, che ci servirà alla fine. In un’altra padella possiamo mettere gamberi e scampi, facendo lo stesso procedimento eseguito in precedenza per cozze e vongole. Dopo averli scolati per sgusciarli, nel loro sugo dovremo far cuocere calamari e pesce spatola. Dopo 7 minuti, sfumiamo con del vino bianco, prima di aggiungere o la salsa di pomodoro o, meglio ancora, del pomodorino fresco.

Quindi aggiungiamo molluschi e crostacei, lasciando cuocere il tutto per una decina di minuti abbondanti a fuoco medio. Nel frattempo, prepareremo gli spaghetti. Il tocco finale sarà quello di farli cuocere e di risottarli con tutti gli altri ingredienti, aggiungendo l’acqua di cottura di cozze e vongole filtrata in precedenza. In questo modo avremo una pasta cremosa, ben amalgamata con tutti i profumi e i sapori del mare.

Abbiamo visto, dunque, i segreti per preparare gli spaghetti allo scoglio, con l’aggiunta di un pesce tipico del Sud come la spatola a far compagnia ai più classici. Un piatto che Marco Predolin spera di poter assaggiare il più tardi possibile, per continuare la sua avventura sull’Isola dei Famosi.