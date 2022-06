L’estate è arrivata, anche se ufficialmente manca ancora qualche giorno, in realtà. Le temperature sono salite vertiginosamente e ormai abbiamo abbandonato le scarpe chiuse e i pantaloni lunghi. Pian piano vediamo spuntare intorno a noi camicie di lino, tute corte e vestitini svolazzanti. Qualsiasi sia la tendenza del momento, possiamo affermare che questi capi sono un evergreen.

Ma non vale lo stesso principio quando si tratta di trame, anzi. Se uno stile monocromo ci consente di utilizzare a lungo i nostri capi, non è lo stesso per le stampe. Le tendenze si muovono così velocemente che la settimana prima vediamo fiorellini ovunque e quella dopo solo stampe geometriche. È difficile riuscire a navigare nella moda che viaggia troppo veloce per le nostre tasche. Ma quest’ultima tendenza per l’estate 2022 è forse tra le più particolari e deliziose di sempre. Vale la pena procurarsi uno di questi capi e sfoggiarlo ad ogni occasione utile.

Addio a fiori, animali e stampe geometriche, è questa la tendenza estiva che ci catapulterà tra le onde con stile

Tra le parole chiave della moda di quest’anno troviamo sicuramente l’estrosità. Tra colori sgargianti e fluo, pantaloni particolari e gonne pantalone, ne abbiamo viste tante. Ma il bello della moda è anche questo, trovare il proprio stile e renderlo omogeneo nel corso del tempo. Per questo, anche se vogliamo indossare un pantalone dalle linee più morbide per mascherare i fianchi, nessuno avrà da ridire. L’importante è impreziosire il look con qualche tocco all’ultimo grido.

Il trend del momento viene direttamente dagli abissi

Cosa c’è di più estivo di conchiglie, code da sirena, onde e pesciolini? Esatto, il trend del momento è tutto un richiamo al mare e alla spiaggia. Sandali impreziositi da conchigliette, costumi con le ancore, borse con mini sirene decorate. Il colore che non può mancare per questi mesi estivi è sicuramente il blu mare profondo. Solo come base per trame a tema marittimo, oppure abbinato al verde chiaro che ricorda acque cristalline. Vediamo dei richiami al mondo marino praticamente in tutto l’armadio, anche nelle borse. Non le classiche shopper, ma pochette decorate e luccicanti a forma di conchiglia.

Se queste trame ci sembrano troppo appariscenti da indossare su abiti o camicie, nessun problema. Possiamo tranquillamente sfruttare gli accessori e abbinarli a nostro piacimento. Una collanina più discreta, un orecchino magari preso in spiaggia o l’applicazione sul sandalo gioiello. Ma una piccola conchiglia che ci ricorda il mare non dovrebbe mai mancare se vogliamo essere alla moda.

Quindi, diciamo addio a fiori, animali e stampe geometriche e via libera ad applicazioni che ricordano il mare. Se abbiamo dubbi sui modelli da indossare, possiamo sempre optare per un bell’abito fresco e leggero. Però non possiamo assolutamente rinunciare al colore del mare come il blu, magari con delle parti crochet.

Approfondimento

