Non è sempre facile trovare il proprio stile, figuriamoci dopo aver superato la soglia dei 40 anni. Spesso e volentieri ci si nasconde dentro abiti senza forma perché si pensa che sia la scelta migliore. Non si ha più l’età per indossare capi appariscenti o un po’ aderenti come quando eravamo più giovani. Ma questa convinzione del tutto sbagliata non solo non valorizza il nostro fisico e le nostre forme. Anzi, rischia di farci apparire ancora più grandi d’età e anche molto meno eleganti.

In più, spesso optiamo per modelli senza forma anche perché pensiamo possano aiutarci a mascherare un po’ di pancetta. Sappiamo bene che, soprattutto dopo la menopausa, ci sembra più difficile perdere quei chiletti di troppo che proprio non sopportiamo. Ma, se scegliamo i capi giusti, possiamo far apparire più snello il fisico giocando con le proporzioni, senza rinunciare alla classe e all’eleganza.

Slanciano la figura e mascherano i fianchi questi pantaloni di tendenza per essere eleganti anche a 60 anni

I pantaloni che stanno tornando di moda in questo periodo potrebbero essere la soluzione ai nostri problemi. Adatti davvero a tutte le età, non possono assolutamente mancare nel nostro armadio questa estate. Si tratta di pantaloni a palazzo ma dal taglio molto morbido e fluido, regolabili in vita. Pratici e comodi proprio perché, grazie all’elastico, non segnano il punto vita e nascondono i fianchi. Il modello più in voga al momento non è il classico monocromo, ma quello dalle trame più particolari. Floreali, geometriche, ma soprattutto trame etniche leggere che donano carattere ad ogni look.

Grazie al taglio un po’ scampanato, sembrano proprio delle gonne, ma senza essere pantagonna a portafoglio. Possiamo indossarli con una semplice t-shirt bianca e dei sandali gioiello ai piedi. Oppure, per un look più casual, abbinarli a delle sneakers bianche platform che regalano qualche centimetro in più. Ma, perché no, possiamo anche indossarli con un tacco alto o con uno piramidale, tanto di tendenza in questo periodo. Non dovremo più preoccuparci della pancetta che tanto odiamo, perché basterà indossarci sopra una splendida camicia. Non solo dentro i pantaloni, come siamo abituate, ma possiamo giocare con vari stili diversi.

Impreziosiamo il nostro look

Possiamo indossarla all’inverso, con i bottoni sulla schiena, oppure lasciare un lembo fuori ai pantaloni. Questi sono solo alcuni modi di rendere particolare una normale camicia classica che abbiamo tutte nell’armadio. Insomma, per essere alla moda anche dopo i 50 anni non c’è bisogno per forza esclusivamente di abiti eleganti. Inoltre, possiamo abbinare anche capi apparentemente più giovanili, ma impreziosire il look con gli accessori. Osiamo con i gioielli come collane a catena a maglia grossa dorate o bracciali rigidi ai polsi. Quindi, slanciano la figura e mascherano i fianchi senza rinunciare allo stile questi incredibili pantaloni che ameremo sicuramente.

