Se l’estate decide di non arrivare in punta di piedi abbiamo il dovere di rispondere con un piatto di pasta tanto rinfrescante. Se, poi, la ricetta richiede pochi ingredienti e si prepara in appena 10 minuti, tanto di guadagnato. In estate è normale voler preparare ricette fantasiose veloci o senza cottura per non soffrire troppo caldo ai fornelli.

Questa pasta “quasi senza cottura” sarà una vera rivelazione perché si prepara velocemente, usando per pochi minuti la padella.

Quali ingredienti usare per preparare questa ricetta

200 grammi di spaghetti alla chitarra;

3 zucchine grandi;

mezzo lime;

poche foglie di menta;

sale e pepe a piacere.

I primi veloci passaggi per la preparazione di questa pasta estiva

Chi, in estate, non ha voglia di un piatto di pasta che rinfreschi il palato dal caldo afoso e asfissiante? Invece che preparare la solita pasta fredda o buttarsi sull’insalata di riso, possiamo preparare una ricetta davvero veloce e sfiziosa.

Servono appena 5 ingredienti per condire gli spaghetti in modo davvero originale, stupendo anche gli eventuali invitati di pranzo e cena.

Ebbene, considerato da molti come uno dei cocktail estivi indubbiamente più freschi dell’estate, il mojito diventa il condimento perfetto per gli spaghetti. Gli spaghetti al mojito sono il primo piatto interessante che proprio non possiamo perderci per questa stagione.

Per prepararli, bisognerà iniziare lavando e tagliando le zucchine in piccoli cubetti e cuocendole in padella con un filo d’olio. Mettere sul fuoco l’acqua per la pasta e sfumare le zucchine con un buon mestolo d’acqua di cottura.

Il mojito è considerato da molti come uno dei cocktail estivi più rinfrescanti, rende gli spaghetti appetitosi insieme a zucchine e ad altri 4 ingredienti

Non appena le zucchine saranno ben morbide e avranno iniziato ad appassire, versarle in un mixer da cucina e aggiungere le foglie di menta. Aggiungere una bella grattata di scorza di lime.

Quindi, frullare i 3 ingredienti per ottenere una sorta di pesto color verde brillante. Cuocere gli spaghetti e scolarli al dente. Tuffarli, poi, nel condimento e mantecarli per fargli assorbire buona parte del condimento.

A questo punto, impiattare gli spaghetti a nido e terminare con qualche fogliolina di menta e una grattugiata generosa di lime.

Un ultimo piccolo consiglio

Se vogliamo richiamare tutto il gusto di questo famoso cocktail estivo, possiamo anche sfumare le zucchine usando pochissimo rum bianco cubano.

