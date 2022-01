Il mese di gennaio non è uno dei più facili. Infatti si torna a lavorare dopo un lungo periodo di stop e si torna poi subito a macinare sul lavoro. In questo periodo è normale sentire la fatica più del resto dell’anno. Per contrastare questa sensazione, invece di buttarci sugli integratori, possiamo cercare un valido aiuto anche all’interno dell’alimentazione. Per questo possiamo dire addio a fatica e stanchezza con questo frutto di stagione asiatico ricco di magnesio che pochi conoscono. Vediamo insieme di che cosa si tratta e perché conviene consumarla.

Addio a fatica e stanchezza con questo frutto di stagione asiatico ricco di magnesio che pochi conoscono

Stiamo parlando della pera nashi, detta anche più comunemente “asiatica”. Queste sono infatti principalmente provenienti da Cina, Corea e Giappone. Viene però coltivata anche in Nuova Zelanda e negli Stati Uniti di America. Rispetto al frutto che conosciamo noi in Occidente, questo però si presenta sferico e ha una consistenza più granulosa e acquosa. Al suo pari si presenta una buona scelta all’interno di un regime di dieta con le sue 43 calorie per ogni 100 grammi. A livello nutrizionale però ha un grande vantaggio, ovvero un impressionante contenuto di magnesio.

Questo minerale è essenziale per combattere la stanchezza e l’affaticamento. Inoltre aiuta al mantenimento della salute del sistema cardiovascolare e delle ossa. Contiene poi un alto tasso di vitamina C che risulta essenziale per diminuire gli episodi di carattere influenzale, soprattutto in questo periodo. Questo nutriente è veramente essenziale per il nostro organismo. Infatti apatia, indebolimento e dolori muscolari potrebbero essere dovuti alla carenza di questa preziosa vitamina. Consigliamo prima di assumere delle ingenti quantità di questa vitamina, dato che anche gli eccessi possono essere ugualmente controproducenti, di fare affidamento su una figura professionale per evitare qualsiasi tipo di effetto collaterale.

Se si avesse bisogno di un’alternativa altrettanto valida, consigliamo di provare il kiwano. Infatti pochissimi lo conoscono, ma questo prezioso frutto è quello più ricco di magnesio e potassio.

Le possibili controindicazioni di questo alimento

Ad oggi secondo l’Humanitas non sono presenti delle particolari controindicazioni. Però è sempre meglio chiedere consiglio al proprio medico per evitare di sviluppare allergie o eventuali interazioni con alcuni farmaci. Infatti solo un esperto può comprendere a fondo un quadro in maniera più ampia e dettagliata.

Lettura consigliata

Nervosismo immotivato, tremori e tachicardia potrebbero essere dovuti alla carenza di questo prezioso nutriente