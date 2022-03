I capelli sono molto importanti sia per gli uomini, sia per le donne, perché contribuiscono a darci stile e personalità. Averli belli, sani e lucenti è il sogno di molti di noi. Tuttavia, gli agenti atmosferici, come una prolungata esposizione solare, il cloro e lo smog potrebbero rovinarli. Non è tutto però, perché spesso siamo noi stessi a prestare poca attenzione alla salute del capello. Lavato troppo spesso e sottoposto a trattamenti aggressivi, il capello perde vitalità e bellezza. Oltre a cambiare queste cattive abitudini, fortunatamente ci sono diverse cose che possiamo fare per correre ai ripari, a partire da alcuni rimedi naturali. Oggi vogliamo spiegare come comportarci se i nostri capelli sembrano paglia provando ad usare prodotti che molti di noi hanno già in casa. In questo modo, potremo dare nutrimento ai capelli risparmiando un po’ di soldi senza ricorrere soltanto a prodotti chimici.

Addio a capelli effetto paglia, secchi e sfibrati con questi 3 facili rimedi naturali per averli sani e belli

Per mantenere i capelli idratati e morbidi possiamo preparare delle maschere nutrienti da applicare prima dello shampoo. Se in casa abbiamo dello yogurt bianco, possiamo utilizzarlo come ingrediente base per la nostra maschera. Mescoliamo in una ciotola 3 cucchiai di yogurt bianco, 3 di gel di aloe e 5 di cacao amaro in polvere. Lo yogurt è un prodotto molto nutriente e l’aloe vera può aiutare a riparare le fibre dei capelli danneggiati. Infine, il cacao contribuisce a rivitalizzare i capelli, rendendoli più lucenti e morbidi. Mescoliamo il tutto ed applichiamo questo impacco su tutta la lunghezza dei capelli. Teniamolo in posa per circa 30 minuti indossando una cuffia da doccia. Infine, procediamo con lo shampoo scegliendone un tipo poco aggressivo e adatto ai capelli secchi.

Basilico

Le nostre nonne utilizzavano il basilico per nutrire delicatamente i capelli secchi. Per farlo, sarà sufficiente far bollire in un pentolino una quantità generosa di foglie di basilico. Dopo 5 minuti, spegniamo la fiamma ed aspettiamo che il prodotto si raffreddi. Con un colino filtriamo il decotto e versiamolo sui capelli umidi massaggiando la cute e le lunghezze. Questo rimedio potrebbe aiutare a mantenere il capello sano, corposo e lucente in modo naturale.

Banana e avocado

Per dire addio a capelli effetto paglia, secchi e sfibrati, possiamo preparare una maschera per capelli utilizzando la banana e l’avocado. Preleviamo la polpa di mezzo avocado e uniamolo ad una banana matura. Frulliamo insieme questi 2 frutti ed otterremo una crema da applicare sui capelli sfibrati. Lasciarla in posa per 30 minuti prima dello shampoo può dare corpo e vigore ai capelli spenti e secchi.

Consigli

Usare questi prodotti nutrienti almeno una volta ogni 10 giorni potrebbe aiutarci a migliorare la condizione dei nostri capelli. Inoltre, per limitare i danni possiamo fare attenzione a qualche piccolo dettaglio. Per non bruciare i capelli, evitiamo di usare il phon ad una temperatura molto elevata e troppo vicino alla chioma. Infine, usiamo un pettine a denti larghi, perché i capelli secchi tendono a spezzarsi molto facilmente.

