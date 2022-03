Tutte le volte che arriva una nuova stagione è necessario eseguire diversi lavori in casa e negli spazi esterni.

Ad esempio, con l’arrivo della primavera e delle temperature più miti, dobbiamo dedicarci alla cura del giardino. Non solo potare, eliminare le erbacce e seminare. Ma anche pulire sedie, tavoli di plastica, riparare e rinfrescare le tende da sole.

Non dimentichiamo poi i lavori da eseguire in casa. È necessario occuparci delle pulizie straordinarie e di quelle zone che in inverno abbiamo trascurato. Non solo il cambio di indumenti nell’armadio, ma dobbiamo anche occuparci della pulizia delle tapparelle e, se necessario, anche ritinteggiare le pareti.

L’importanza delle zanzariere

Naturalmente, anche le finestre e le porte che comunicano con l’esterno devono essere pulite per bene. Ma non dimentichiamo di controllare e lavare anche le zanzariere.

Parliamo di un dispositivo in grado di non far entrare in casa animaletti e insetti fastidiosi. Un elemento indispensabile formato da un telaio e da una rete a maglie fitte. Con l’arrivo della bella stagione dobbiamo necessariamente occuparci anche di loro.

Ecco come possiamo riparare la zanzariera rotta o strappata senza cambiarla grazie a questi rimedi molto furbi

Prima di cominciare ad utilizzare le zanzariere, dobbiamo necessariamente pulirle e verificare la loro integrità.

Spesso capita di notare dei buchi o piccoli strappi. La prima cosa da fare è quella di verificare l’entità del danno. Se ci troviamo di fronte ad un piccolo strappo, possiamo ripararlo facilmente utilizzando della colla. Naturalmente parliamo di colla specifica e professionale, acquistata nei negozi di bricolage.

Prima di procedere con la riparazione, dobbiamo necessariamente pulire ed eliminare lo sporco dalla rete della zanzariera. Ora, con l’aiuto di un pennellino, applichiamo la colla sullo strappo. Attendiamo che questa si asciughi (ci vorrà qualche ora). Possiamo anche utilizzare del nastro adesivo, sempre acquistato nei negozi di ferramenta. Facciamo attenzione che sia di un colore simile a quello della nostra tela.

Spesso capita, invece, che la rete della zanzariera si sia solo sfilata. In questo caso armiamoci di tanta pazienza e individuiamo il filo rotto. Ora non ci resta che annodarlo al resto della rete.

Sarà un lavoro certosino, ma è fondamentale per evitare di cambiare l’intera tela.

Ecco come possiamo riparare la zanzariera rotta da soli e spendendo pochissimi soldi. Inoltre, i rimedi descritti sono molto semplici da mettere in pratica.

Lettura consigliata

Per pulire ed eliminare il muschio dai muretti e pavimenti esterni ecco un rimedio casalingo facile e veloce