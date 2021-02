I capelli secchi sono un problema estetico per molte persone. Essi si presentano sfibrati, con doppie punte e spenti. Questo problema può essere causato da squilibri ormonali o carenze alimentari, ma non solo. Tra le cause abbiamo anche gli agenti atmosferici, come l’esposizione eccessiva ai raggi solari, l’acqua salata e il vento. Inoltre, il frequente ricorso a trattamenti cosmetici come tinte, permanenti e altri agenti chimici, oppure l’utilizzo frequente di phon e piastre contribuiscono a danneggiarli parecchio. Ci sono in commercio numerosi prodotti e maschere da applicare per la cura dei capelli, ma noi oggi vogliamo mostrare 3 metodi per rivitalizzare i capelli secchi con prodotti naturali.

Maschera al miele ed olio d’oliva

Questa maschera si prepara miscelando tre cucchiai di olio d’oliva e due cucchiai di miele. Il composto risulterà oleoso e perfetto per essere applicato sui capelli. Dunque, inumidire i capelli e applicare la maschera. Lasciarla agire per mezz’ora e dopodiché, procedere al lavaggio utilizzando sempre uno shampoo per capelli delicati e sfibrati. Le vitamine e i minerali propri del miele aiuteranno a nutrire e idratare i capelli secchi rendendoli splendenti e setosi.

Balsamo al rosmarino

Il rosmarino è utile per stimolare l’attività dei follicoli prevenendo calvizie e favorendo la ricrescita del capello. Oltre a questo, li umidifica rendendoli soffici donando loro lucentezza e vigore. Preparare ed utilizzare dunque un balsamo al rosmarino da applicare sui capelli secchi sarà un vero toccasana. Per realizzarlo, procurarsi 50 millilitri di olio di germe di grano ed unire un cucchiaino di olio essenziale al rosmarino. Dopo aver miscelato il composto, applicarlo sui capelli lasciandolo in posa per circa mezz’ora. Trascorso il tempo indicato, fare lo shampoo e sciacquare i capelli.

Shampoo a base di limone e tuorlo d’uovo

Per preparare questo shampoo, unire due tuorli ed aggiungere il succo di mezzo limone. Lavare i capelli con questo composto massaggiando delicatamente la cute. Dunque, lasciarlo agire sui capelli per circa 20 minuti e sciacquare con abbondante acqua. Il tuorlo d’uovo dona lucentezza e morbidezza al capello idratandolo, mentre il succo di limone lo rinforza mettendolo al riparo dagli agenti esterni.

Questi sono 3 metodi per rivitalizzare i capelli secchi con prodotti naturali e a basso costo: si consiglia di utilizzarli per un periodo prolungato per notarne i benefici.

