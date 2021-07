Perdere i capelli spaventa uomini e donne di tutte le età. Questo fenomeno è più frequente durante i cambi di stagione.

Dobbiamo tenere presente che dopo i 40 anni, la crescita del capello rallenta e prendercene cura è fondamentale. A tal proposito, consigliamo questa lettura che spiega come lavare tutti i tipi di capelli senza danneggiarli.

Non perderemo più i capelli dopo aver scoperto questi 3 infallibili segreti della nonna. Le nostre nonne hanno sempre usato metodi naturali per risolvere problemi. Infatti, oggi la Redazione vuole spiegare perché usare questi metodi ci aiuta a risolvere il problema.

Fare una maschera permette di nutrire i capelli in profondità. Per la prima usiamo olio di mandorle e semi di fieno greco. La lecitina è un composto vegetale contenuto in questi semi in grado di rafforzare la struttura del capello.

Se unita all’olio d’oliva riesce anche a stimolare la crescita del capello. Infatti, l’olio d’oliva nutre il cuoio capelluto, ripara i danni e fa crescere il capello più velocemente.

Prepariamo la maschera unendo in una ciotola 2 cucchiai d’olio d’oliva e 3 di semi di fieno greco macinato. Amalgamiamo bene gli ingredienti ed applichiamo la maschera lasciandola in posa per 15 minuti.

Banana, olio di mandorle e amla

Le banane stimolano la crescita dei capelli e ne prevengono la caduta. Usare questo ingrediente ci tornerà senz’altro utile perché ricco di vitamina B.

L’olio di mandorle apporta ai nostri capelli il magnesio necessario a renderli più forti. L’amla, invece, ha proprietà ristrutturanti e ci aiuta a rendere i nostri capelli più folti e luminosi.

Per preparare questa maschera, schiacciamo una banana, aggiungiamo un cucchiaino di olio di mandorle e 2 di amla in polvere. Dopo aver mischiato questi ingredienti, applichiamo la maschera sui capelli lasciandola in posa per 15 minuti.

Miele, aloe vera e patate

Le patate nutrono in profondità i nostri capelli con le vitamine A e B stimolandone la crescita. L’aloe vera è un alleato contro la perdita dei capelli perché fonte di calcio, sodio e vitamina C. E infine, abbiamo il miele che nutre il capello e contrasta la calvizie.

Unendo questi 3 ingredienti otteniamo una maschera altamente nutriente e protettiva. Grattugiamo le patate e schiacciamole fino ad ottenerne il succo. Aggiungiamo due cucchiai di gel all’aloe vera e due di miele. Mescoliamo gli ingredienti, applichiamo la maschera sui capelli e lasciamola in posa per un’ora.

Consigli

Scegliamo la maschera che preferiamo e applichiamola prima di fare lo shampoo. Per avere dei risultati dovremo fare una di queste maschere almeno due volte al mese. In questo modo il capello resterà costantemente protetto e nutrito in profondità.