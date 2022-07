Abbiamo sempre sbagliato il metodo per sbucciare la banana secondo molti ed il motivo è pure ovvio

Forse ce ne saremo resi conti. Il mondo è pieno di invenzioni o trovate, apparentemente banali, che possono risolvere qualsiasi tipo di problema, dai più seri ai meno concreti. Ci risulta anzi strano pensare che alcune soluzioni, pur trovandosi di fronte a noi, per qualche strano motivo, rimangono nascoste. Forse gli esempi più noti sono quelli legati all’invenzione della ruota.

In molte popolazioni precolombiane, ad esempio, la ruota non venne mai utilizzata come mezzo per spostare pesi e persone. Di certo avrebbe molto facilitato nella costruzione dei palazzi. Ma senza andare tanto lontano potremmo ricordarci che l’invenzione del trolley è molto recente.

Fu merito del signor Robert Plath. Questo pilota nordamericano, nel 1987, ebbe la semplice, ma geniale intuizione di applicare delle rotelline alle valigie, prima dotate di scomodi manici, rivoluzionando così il mondo del trasporto aereo. Spunti creativi possono esistere anche nel cibo.

Facile da mangiare

Sembrerà buffo, ma sono in molti a sostenere che abbiamo sempre sbagliato il metodo per sbucciare la banana. Ragionandoci potremo confermare la validità di questa osservazione. Proviamo a immaginare la scena. Normalmente, per mangiare questo squisito frutto, lo poniamo in posizione verticale davanti a noi. Il picciolo è diretto verso l’alto. Lo utilizziamo anzi come punto iniziale per scorticare la buccia della banana, facendoci perno.

In poco arriveremo fino all’altra estremità del frutto, mangiando gradualmente la polpa. Verosimilmente, però, ci troveremo con il fondo della banana ancorata all’estremità della buccia. Quindi dovremo utilizzare la mano per sradicarla e portarla alla bocca.

Forse non è il massimo dell’igiene, specie se abbiamo le mani sporche. E comunque, potremmo sporcare le nostre dita con una consistenza appiccicosa. Una sensazione, questa, per molti fastidiosa. E che, dunque, possiamo evitare.

Abbiamo sempre sbagliato il metodo per sbucciare la banana secondo molti ed il motivo è pure ovvio

Per farlo basta cambiare prospettiva ed approccio. Puntiamo il picciolo della banana verso il basso. Questo diventerà il punto da cui sorreggere il frutto. Possiamo ora iniziare a scorticare la pelle della banana dalla punta opposta. Non avremo difficoltà a sfilacciarla. La buccia è morbida e potremmo pizzicare la punta per aprirla.

Il grande vantaggio di questo semplice approccio è presto detto: arriveremo in fondo al frutto senza necessità di toccarlo con le mani. Potremo semplicemente mangiarlo senza il rischio di sporcarci o di contaminare il cibo e con un minore sforzo nello sbucciare.

Molte soluzioni semplicissime sono adottate anche in cucina per risolvere problemi. Basti pensare al trucco dell’ananas che consiste nel rovesciarlo a testa in giù, qualche giorno prima della consumazione. In questo modo potremo risolvere un problema per nulla secondario che riguarda il suo sapore.

