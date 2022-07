Il Lago Maggiore è una perla del nostro territorio. Non è un caso se i turisti stranieri lo adorino e lo scelgano anche come location del proprio matrimonio. Se fino alla scorsa stagione erano i russi ad invaderlo ora ci sono polacchi, inglesi e americani ad apprezzarlo sconfinatamente. In questo articolo faremo un viaggio coast to coast dalla riva lombarda alla piemontese per conoscere le località migliori per abbronzarsi in riva al Lago.

Non solo Arona perché sono queste le migliori spiagge della sponda piemontese e lombarda del Lago Maggiore, per bambini o per il cane, libere o attrezzate

La prima spiaggia di cui parleremo è la spiaggia del Boschettino a Germignaga sulla sponda lombarda del Lago. La spiaggia è attrezzata con lettini ed ombrelloni. C’è un punto ristoro e nel comune varesotto troviamo anche un’ottima area camper attrezzata. A Germignaga ci sono molte passeggiate da fare all’ombra ristoratrice dei tigli e dei salici del Parco omonimo o del Bosco delle Fate.

Spiaggia Le Serenelle a Luino

Luino è un altro noto centro lacustre in provincia di Varese. La ridente cittadina è un luogo a misura d’uomo e la spiaggia “Le Serenelle” saprà rendere indimenticabile le giornate in riva al lago. Questa spiaggia si trova a confine con il comune di Maccagno. È una spiaggia libera però dotata di punto di ristoro, docce, bagni e un parcheggio vicino. La spiaggia è costituita da prato, come lo sono spesso le rive lacustri.

Erno Beach a Lesa

Lesa è una piccola perla sulla sponda novarese del Lago Maggiore. Oltre alle passeggiate e alla visita del caratteristico centro storico, ci possiamo rilassare in questa spiaggia piccola ma dotata di ogni comfort. Erno Beach è attrezzata con lettini ed ombrelloni, bagni, punto ristoro e un parcheggio vicino. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti ed hanno un’area dedicata. L’acqua è piacevolmente pulita e trasparente.

Lido di Cannero

Il borgo di Cannero Riviera sembra uscito da una cartolina. Addentrarsi nelle vie di Cannero è davvero una gioia potendo ammirare le aiuole fiorite ben tenute. Il lido di Cannero si affaccia sulle acque che hanno conquistato la Bandiera Blu. Il Lido è perfetto per i bambini. È completamente attrezzato anche con area barbecue e accessibile con carrozzine e passeggini. È attivo un servizio di soccorso balneare. La spiaggia è di sabbia fine e il fondale degrada molto dolcemente. Vicino al Lido, inoltre, si trova uno splendido parco naturale, il Parco degli Agrumi. Le aree gioco, bar e gelateria sono quanto di meglio per le famiglie in vacanza.

Non solo Arona perché sono queste le migliori spiagge del Lago Maggiore. Sono numerose e ben attrezzate.

Lettura consigliata

Quando i capelli sono danneggiati dal sole, dal mare o dal cloro della piscina, basterà una maschera ristrutturante con questo frutto estivo