Dove andare in vacanza ad agosto in coppia scegliendo località lontane dalla folla e spendendo pochissimo

Ad agosto, molti scalpitano per godersi le agognate ferie. Certo non è un periodo facile, data la recessione causata dagli attuali scenari geopolitici. È perfettamente normale voler prediligere destinazioni economiche e poco affollate, lontane dai rumori del Mondo. Soprattutto le coppie provate dai problemi quotidiani, che hanno bisogno di trascorrere delle giornate in completo relax, sempre più vanno alla ricerca di luoghi splendidi ma isolati. Il più delle volte, per un viaggio poco dispendioso e lontano dal turismo di massa, basta considerare i siti incantevoli che sono sparsi nel bacino del Mediterraneo. Ecco dunque dove andare in vacanza ad agosto spendendo poco e sperimentando un ritmo di vita più lento e a contatto con la natura. Le coste italiane sono ricche di spiagge vellutate, lambite da mari limpidi.

Non solo, le località marittime meno rinomate della penisola sono spesso generose di sapori prelibati e folklore. Esistono paradisi che sono noti solo a livello regionale e che non sono mai salite eccessivamente agli onori della ribalta. A cominciare dal Salento, dove è possibile soggiornare a Torre dell’Orso, in provincia di Lecce. Resa incantevole dalla sua sabbia dai riverberi argentati, questa località balneare vanta uno dei mari più puliti in Italia. Infatti, le correnti che si muovono all’interno del Canale D’Otranto concorrono a mantenerlo limpido. Questa spiaggia si estende su un’insenatura dell’ampiezza di 800 metri. Il paesaggio è caratterizzato dalla dolcezza delle dune e dall’imponenza delle sue scogliere.

Dove andare in vacanza al mare ad agosto in coppia scegliendo località poco affollate e spendendo pochissimo

Un’altra località poco rinomata e tuttavia spettacolare, è il lago di Ledro, in Trentino. Questo bacino idrico naturale di origine glaciale, è situato a 650 metri di altitudine. Le sua acque trasparenti sono perfette per tuffarsi, praticare la vela, la canoa e un’infinità di sport acquatici. Contrariamente a quanto si potrebbe credere, le acque di questo incantevole lago non sono fredde. Infatti in estate raggiungono tranquillamente i 25 gradi. Un valore aggiunto di questa meta nordica è che una delle spiagge che circondano il lago è stata pensata per la ricezione di animali domestici. È dunque perfetta per una coppia che desidera portare in vacanza anche il proprio pargolo a 4 zampe e in generale per gli amanti di boschi e lunghe escursioni. In Sicilia, Lampedusa come meta turistica è alquanto sottovalutata.

Legata perlopiù a fatti politici e umanitari nell’immaginario comune, si tende a non prenderla in considerazione. Eppure è un posto magnifico, che risentendo di una triste nomea si tara su prezzi più bassi rispetto a quelli di località limitrofe più blasonate. Lampedusa è la più grande delle isole Pelagie. Dotata di spiagge paradisiache, con acque cristalline e poco profonde, è affacciata su una riserva marina ed è l’osservatorio perfetto per conoscere le testuggini.

Lampedusa è un crocevia culturale ricco di storia. Per chi desidera alternare la solitudine e il relax con suggestioni nordafricane, con mente priva di pregiudizi, potrà apprezzarla moltissimo.

