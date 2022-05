La primavera è la stagione dei nasi gocciolanti. Il cambio di stagione e le allergie sono infatti i motivi principali per cui è bene fare una bella scorta di fazzoletti. Ma solo pochi sanno che la confezione di cartone in cui Kleenex sono racchiusi non andrebbe gettata una volta vuota.

In bagno

Dunque, abbiamo sempre sbagliato a buttare le scatole di fazzoletti in quanto si rivelano di grande aiuto per risolvere problemi quotidiani.

Partiamo da una delle stanze più utilizzate della casa: il bagno. Ebbene, la scatola dei fazzoletti vuota si trasforma facilmente in un comodo porta asciugamani ospiti. Basterà avvolgere dello spago grezzo intorno al cartone vuoto, se si vuole incollare un bordino di tessuto grezzo. Quindi posizionare i telini asciugamani arrotolati al suo interno. L’effetto visivo è molto elegante ed il costo ed il tempo per realizzare questo oggetto irrisorio. Altrimenti possiamo trasformare la scatola in un comodo porta trucchi. Ne possiamo realizzare uno piccolo adoperando un’unica confezione di fazzoletti, se preferiamo separata da divisori in cartone. Oppure incollare più scatole l’una vicino all’altra. In questa maniera creeremo un contenitore da attaccare alla parete dove sistemare tutti i nostri cosmetici in modo che siano visibili e facilmente accessibili ma in perfetto ordine.

Semplicemente poggiato su un ripiano la confezione vuota di fazzoletti diventa un porta carta igienica, per non lasciare mai il bagno sprovvisto di questo indispensabile elemento.

Abbiamo sempre sbagliato a buttare le scatole di fazzoletti perché si possono riciclare per questi utilizzi geniali e sorprendenti

Gli utilizzi delle confezioni di kleenex vuoti trovano nuova vita anche in cucina. Possiamo infatti attaccarle con lo scotch biadesivo all’anta di interna di una credenza e riempirle con le buste di plastica. Avremmo così realizzato un utilissimo porta sacchetti. In alternativa possiamo trasformare la scatola di fazzoletti in un porta posate di plastica per le feste di compleanno. Abbiamo così risolto il problema di come posizionare forchette e coltelli per renderli facilmente accessibili agli ospiti in maniera ordinata.

Per chi ha bambini piccoli le scatole di kleenex si trasformano in un vero tesoro per creare giochi unici e divertentissimi. Ecco infatti che dipingendo l’esterno con dei pennarelli colorati si trasformano in un paio di scarpe dai super poteri, facendo infilare i piedini dei più piccoli nel foro di uscita dei fazzoletti. Oppure creiamo un “pupazzo di scatole” impilandole una sull’altra in orizzontale per il realizzare il corpo, e una in verticale per il viso.

Dunque dando libero sfogo alla fantasia le scatole di fazzoletti vuoti sono un vero tesoro che non andrebbero mai gettate.

