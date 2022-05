Il mese di febbraio è stato per Aedes un mese eccezionale. In due settimane, infatti, le azioni hanno guadagnato oltre il 100%. L’eccezionalità del rialzo è legata alla storia del titolo che non ha mai brillato per le sue performance positive. Basti pensare che negli ultimi 3 anni la performance è stata negativa per oltre l’80%.

La causa scatenante di questa debolezza è legata al fatto che la società Augusto spa, controllante di Aedes, aveva depositato la domanda di ammissione al concordato con riserva ai sensi dell’art. 161 della legge fallimentare, affermando di trovarsi “in una fase di reversibile e temporaneo disequilibrio finanziario”. Conseguentemente, la Augusto spa aveva dato mandato a Rothschild & Co Italia di vendere la quota del 51,25% di Aedes con obbligo di OPA per l’acquirente. Le indiscrezioni di un possibile take over avevano, quindi, messo le ali ad Aedes che aveva guadagnato il 100% in 2 settimane con volumi in forte aumento. Tuttavia dopo questo exploit, da metà febbraio le azioni Aedes non hanno direzionalità.

Come si vede dal grafico, infatti, tutte le barre successive alla settimana del 21 febbraio sono state di inside. Questo è sicuramente un aspetto negativo. Tuttavia, però, va anche notato che il titolo non ha quasi risentito degli effetti della guerra tra Russia e Ucraina.

Infine c’è anche un altro aspetto che non va trascurato. In area 0,311 euro passa la massima estensione della proiezione rialzista. È naturale, quindi, che il titolo abbia difficoltà a superare questo livello.

Allo stato attuale solo la rottura di uno dei due estremi della barra del 21 febbraio (0,112 euro – 0,243 euro) potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al ribasso i possibili obiettivi sono quelli indicati in figura (linea tratteggiata). Al rialzo, invece, bisogna aspettare l’inversione per il calcolo degli obiettivi.

Da metà febbraio le azioni Aedes non hanno direzionalità. Quando si potrebbe partire al rialzo o al ribasso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Aedes (MIL:AED) ha chiuso la seduta del 10 maggio a quota 0,2855 euro in ribasso del 3,27% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

