Arrivano i primi capi primaverili “must have”. Dai jeans ai pantaloni bootcut (a zampa d’elefante tagliata alle caviglie), ideali da indossare con qualsiasi calzatura. Dai modelli cargo ai classici pantaloni dritti.

Ma quanto abbiamo amato i pantaloni a palazzo? Un evergreen che torna puntuale ad ogni stagione. Perfetto per sfoggiare un look chic e pratico allo stesso tempo. A tal proposito, sono da non perdere questi 4 abbinamenti che armonizzano la figura.

Le nuove tendenze

Per la primavera 2022 si rinnova la voglia di comodità, con un mix di tessuti morbidi e scivolati.

Restano saldi nel cuore di molte donne i pantaloni e le gonne a vita alta. Talvolta anche altissima, come questo modello meraviglioso che ha fatto impazzire tutte.

Meno gettonati, almeno per ora, i modelli a vita bassa che torneranno ad animare tutte le boutique già dai prossimi giorni.

Insomma, anche per l’imminente periodo primaverile la moda propone alternative valide che accontentano le giovanissime, ma anche le donne più mature. È il caso del modello di pantaloni che mostreremo quest’oggi.

Sì, è vero che abbiamo amato i pantaloni a palazzo, ma questi modelli ci faranno impazzire, comodi e glamour slanciano il fisico di ogni donna

Facciamo largo ai “leather pants”, ovvero ai pantaloni in pelle e simil pelle dalle gambe larghe. Questi modelli sono pensati per tutte le donne. Età e silhouette diverse non devono spaventare.

I leather pants, infatti, sono perfetti a 20 ma anche a 50 anni perché rendono il look subito più giovanile.

Inoltre, non fasciano e non risultato molto aderenti. Preferibili a vita alta, questi pantaloni spopoleranno in primavera. Le nuove collezioni di molti Brand sono piene di leather pants.

Le colorazioni, invece, variano. Dalle classiche nuances neutre a tinte più grintose e accese. Imperdibili le tonalità pastello che si sposano perfettamente con il clima primaverile.

Altro modello da non perdere

Da non perdere per chi vuole investire per questa stagione sono i pantaloni svasati e tagliati alla caviglia. I famosi “cropped” che si abbinano a molte calzature, sia alte che basse. Un capo fashion da sfoggiare anche dopo gli “anta” con uno stivaletto, o anche una sneakers.

Per le più stilose, si consiglia di abbinare i pantaloni cropped con una camicia o un top, un blazer lungo e dei mocassini con tanto di calzino in bella vista.

