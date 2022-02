In questi ultimi tempi abbiamo avuto modo di apprezzare un po’ tutti il lievito di birra per creare delle meraviglie con le nostre mani. Pane, pizza, brioche, rustici e molto altro ancora, sono stati i desideri di ogni famiglia durante il lockdown imposto dalla situazione di emergenza sanitaria di coronavirus.

È proprio in questo frangente che abbiamo scoperto i sapori di una volta. Abbiamo sperimentato ricette apparentemente impossibili grazie agli ingredienti giusti.

Tornando ad una vita apparentemente normale tra vaccini e tamponi per allontanare lo spettro di una quarantena forzata, abbiamo perso gran parte di questo tempo libero a disposizione. E le miriadi di prelibatezze preparate con le nostre mani, sono limitate perlopiù nel fine settimana quando abbiamo più tempo a disposizione.

Proprio in questi casi, può capitare che il nostro lievito di birra possa essere scaduto. E come per una comune bottiglia di plastica che può diventare un oggetto d’arredo, anche il lievito può avere una seconda vita.

Diamo una seconda possibilità a questo ingrediente scaduto

Quando sulla confezione del lievito di birra ci accorgiamo che la data di scadenza è superata, questo non può più essere utilizzato in cucina. Chi non ama lo spreco e soprattutto ama l’ambiente, potrà sperimentare questo straordinario modo di riutilizzare il lievito.

Se abbiamo delle piantine in giro per casa, sulla terrazza o in giardino, possiamo utilizzare il lievito come ottimo fertilizzante diluito in acqua. Le proporzioni sono di circa 1 cucchiaino di lievito per 3 litri d’acqua tiepida. Una volta sciolto il lievito lasciar raffreddare l’acqua prima di innaffiare.

Non tutti sanno che il lievito di birra scaduto può valere oro se viene riutilizzato in questi geniali modi

Dopo aver scoperto un modo del tutto naturale per concimare le piante, possiamo utilizzare questo prezioso ingrediente anche per rendere i capelli brillanti e setosi. Occorrerà circa mezzo vasetto di yogurt e un cubetto di lievito di birra per creare un impacco pre-shampoo che dovrà agire per circa 15 minuti.

Da non dimenticare che per avere dei capelli belli e super brillanti, dopo averli asciugati, adesso è possibile con questo metodo facile e veloce che in pochi conoscono.

Se abbiamo un po’ di miele, possiamo mischiarlo con il lievito di birra e creare una super maschera per il viso. Si può applicare con il metodo della carta igienica. Quindi cospargere la maschera fai da te per tutto il viso e prendere uno strappo di carta igienica, sfogliarlo se è doppia e applicarlo sul viso. Dopo 15 minuti rimuovere tutto e sciacquare con acqua tiepida.