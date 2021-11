Non serve spendere un patrimonio per valorizzare al meglio le forme del corpo e sentirsi impeccabili. Molto spesso, infatti, basta anche un solo capo, abbinato nel modo giusto, a farci apprezzare di più la nostra immagine riflessa allo specchio, regalandoci anche una buona dose di autostima che non fa mai male.

Le tendenze che la moda ha dettato per quest’autunno-inverno 2021 e 2022 sono ormai note. Moltissime le fashion victims che ne hanno già fatto uno stile di vita per i prossimi mesi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non solo le giovanissime, però, possono sfruttare le nuove tendenza. Difatti, anche quest’anno le case di produzione puntano su capi che possano soddisfare donne di qualunque età.

Le tendenze che non hanno età

Dalle grandi firme agli stilisti emergenti, sono moltissime le proposte moda ideate per stare bene su ogni fisico.

In un articolo precedente, ad esempio, avevamo parlato dei 5 favolosi capi invernali perfetti anche per le over 50 che proteggono dal freddo e slanciano ogni fisico.

Come dimenticarci poi di questi comodissimi pantaloni che abbiamo sempre amato a 20 ma anche a 50 anni e che finalmente tornano di moda?

Il mondo del fashion, dunque, offre molti spunti per poter cambiare look senza stravolgere l’armadio intero. Ecco, ad esempio, come vestirsi bene anche a 50 anni con questi pantaloni amatissimi e che molte già hanno grazie a 4 semplici trucchetti.

A slanciare la figura finalmente arrivano questi pantaloni comodissimi che stanno bene a 20 ma anche a 50 anni

In questi mesi, dunque, abbiamo visto come alcuni capi molto apprezzati negli anni scorsi sono tornati di moda. Diverse, però, sono anche le new entry che stanno facendo impazzire tutte.

I pantaloni a vita alta sono ormai un “must have” nel guardaroba e molte donne non vogliono assolutamente abbandonarli. Le amanti del genere, quindi, non saranno felici di sapere che le tendenze della prossima primavera-estate imporranno il ritorno dei tanto temuti pantaloni a vita bassa.

Intanto, però, a fare il loro ingresso trionfale in passerella ci pensano loro: i pantaloni a vita altissima. A slanciare la figura finalmente arrivano questi pantaloni comodissimi che stanno bene a 20 ma anche a 50 anni.

Adatti a nascondere la pancetta e i fianchi, questi capi a vita altissima slanciano le gambe e coprono le rotondità fino all’altezza dello stomaco.

Il tessuto è scivolato e la gamba è tendenzialmente a sigaretta. Dunque, l’effetto che si avrà non sarà troppo ampio, ma neanche molto aderente. Il pantalone a vita altissima è liscio e lineare e termina alle caviglie stringendosi leggermente. Morbido e comodo, questo pantalone è il vero protagonista delle ultime settimane.

Si consiglia di acquistarli a tinta unita, prediligendo il nero che è simbolo di eleganza e si abbina facilmente. Molto amati con corsetti e top che valorizzano la scollatura, questi pantaloni possono essere abbinati anche con canotte e magliette, impreziosite con giacche strutturate con spalline. Ottimi con il tacco che mette maggiormente in risalto le forme, i pantaloni a vita altissima stanno bene anche con delle semplici sneakers, poiché terminano alla caviglia e non si avrà nessun problema di lunghezze.

Un vero alleato delle donne di ogni età, dunque meglio correre ad acquistarlo.