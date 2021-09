Abbiamo recentemente visto che queste sostanze benefiche aiutano cervello e intestino a rimanere forti e sani ogni giorno. Col ritorno della stagione più fredda e meno bella dell’anno dovremmo anche stare più attenti alla nostra dieta. Saranno sicuramente di più le giornate che passeremo a casa, anche senza fare le salutari passeggiate. Per questo diventa ancora più importante quello che portiamo a tavola. Abbattono il colesterolo proteggendo il cuore questi 2 ortaggi poco presenti nelle nostre diete. Alle volte ci facciamo un po’ spaventare dal sapore non eccelso di certi alimenti. Eppure, sono proprio questi quelli con il più alto contenuto di nutrienti benefici.

Ma quanto fa bene il cavolo nero

In cima alla lista degli ortaggi meno cucinati ma più benefici c’è sicuramente il cavolo nero. Riconosciuto ufficialmente dalla scienza come valido alleato nella lotta all’obesità. Ricchissimo di antiossidanti, fibre e vitamine è considerato uno degli ortaggi al top per rinforzare le difese immunitarie. La cottura ideale per preservare tutti i suoi nutrienti è ovviamente quella al vapore. Così come accade per tutta la famiglia dei cavoli e dei cavolfiori.

Talmente benefico che le organizzazioni internazionali di alimentazione l’hanno inserito nella lista dei super food. Qualche nostra Lettrice probabilmente lo conoscerà meglio perché essendo particolarmente ricco di acido folico è consigliato durante la gravidanza. Grazie al suo alto contenuto di vitamine e minerali, il cavolo nero aiuta il feto a svilupparsi meglio, consentendo al bimbo di elevare a sua volta le difese immunitarie.

Abbattono il colesterolo proteggendo il cuore questi 2 ortaggi poco presenti nelle nostre diete

Nell’antico Egitto il cavolo rapa era considerato addirittura un parafarmaco per curare le infezioni. L’acqua ottenuta dalla sua cottura era già allora considerata benefica per il nostro organismo. E, in effetti nonostante siano passati i millenni, questo ortaggio rimane uno dei migliori per elevare le difese immunitarie. Oltre ad avere pochissime calorie, il cavolo nero è particolarmente ricco di:

antiossidanti;

fibre;

minerali;

vitamine.

Senza colesterolo e con 30 kcal su 100 grammi di prodotto, il cavolo nero è una grande fonte di calcio, benefico per ossa e denti. Possiede anche una sostanza benefica per il cuore e la circolazione cardiaca: l’isoramnetina. Inserire stabilmente il cavolo nero nella nostra dieta significherà quindi elevare il contenuto di nutrienti benefici per la salute.

