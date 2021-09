Le abitudini e lo stile di vita rappresentano spesso fattori determinanti l’insorgenza della neoplasia. Per questo la comunità scientifica rivolge sempre maggiore interesse speculativo a simili cause. Una recente indagine condotta da un team scientifico internazionale ha posto enfasi su un particolare fattore di rischio connesso all’insorgenza del cancro. Ecco quali tumori stanno aumentando a causa di questa abitudine secondo la scienza.

A cosa prestare attenzione per individuare subito un cancro

Lo studio delle forme patologiche e delle migliori cure efficaci presenta uno scenario assai complesso quando si parla di cancro. L’individuazione dei fattori di rischio è fondamentale nella diagnosi precoce e scopo della prevenzione sta nell’identificare possibili stadi precoci così da ottenere esiti terapeutici favorevoli. Per tale ragione, il monitoraggio dei sintomi è un aspetto che è bene non trascurare mai laddove si avverta un cambiamento nel proprio organismo. A volte anche sintomi apparentemente innocui, come la sudorazione notturna o il senso di affaticamento, possono in realtà celare delle forme cancerogene nascenti. In alcuni casi l’individuazione precoce della patologia passa anche attraverso semplici controlli di routine. In un precedente articolo abbiamo indicato quali sono i 3 valori del sangue sballati che potrebbero essere l’avvisaglia di un tumore nel corpo. Quali sono oggi alcuni fattori di rischio emergenti? Come comportarsi per evitarli?

In una recente ricerca scientifica, che conferma quanto già affrontato nell’articolo Non solo quello al fegato ma anche questi pericolosissimi tumori possono essere causati dall’alcool il team internazionale di studiosi ha rivolto la propria attenzione alle numerose forme di cancro connesse all’abuso di alcol. Secondo le stime degli scienziati, tra tutti i tumori diagnosticati nel mondo durante il 2020, quelli alcol-correlati erano il 4,1%, cioè circa 750 mila casi. Una percentuale piuttosto significativa che sicuramente merita ulteriori approfondimenti nell’ambito della ricerca. Secondo i dati che riportano i ricercatori, le principali forme di cancro che si associano al consumo di alcol sono il tumore al fegato e alla bocca, così come a faringe, laringe ed esofago. Non mancano inoltre correlazioni con il tumore del colon-retto e con il cancro al seno nella popolazione femminile.

Gli uomini restano i soggetti più colpiti da simili forme tumorali e l’incidenza delle varie neoplasie sale nelle popolazioni di Europa, Asia e Australia. Nella maggior parte dei casi, lo sviluppo della neoplasia si associa ad un vero e proprio abuso delle bevande prolungato nel tempo. Come sottolineano i ricercatori, i meccanismi che sono alla base del legame tra alcol e sviluppo di malattie sono piuttosto complessi. Questo a testimonianza del fatto che è sempre piuttosto difficile individuare fattori univoci alla base. In tale ottica, quello che gli esperti suggeriscono è di non abusare di alcol come specificato anche all’interno del Codice Europeo Contro il Cancro. È importante in tale ottica acquisire una crescente consapevolezza per ottimizzare il proprio stato di salute.

