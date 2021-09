Quale sarà il colore di questo autunno e del successivo inverno in cui vorremo riprendere la nostra vita normale e uscire dall’incubo pandemia? Non è difficile indovinarlo, perché è un colore che tutti abbiamo voglia di indossare ed è anche un po’ scaccia sfortuna. Allora ecco svelato il colore di moda per la fantastica stagione autunno inverno 2021/2022.

Il colore giusto

L’aria smorta e pesante dello scorso inverno è già diventata un vecchio ricordo. La gente ha voglia di uscire e con l’aiuto anche del vaccino questo sogno sembra oramai realizzarsi. Fra poco speriamo di poter non indossare più le mascherine e riprendere completamente la vita normale di sempre.

La moda segue e anticipa le più sottili tendenze sul prossimo futuro e non mancherà di svelarci come creare un modo nuovo di affrontare questo inverno. Gli abitanti di Lione in Francia si sentiranno più contenti per la scelta del colore simbolo della loro città come tinta di tendenza per questo inverno. Non perciò il dark parigino, ma il rosso della solare Lione.

Ecco svelato il colore di moda per la fantastica stagione autunno inverno 2021/2022

Il rosso è il colore dell’energia e della voglia di tagliare con i soliti colori un po’ smorti dell’inverno. Questo inverno la parola d’ordine è rosso declinato nelle varie tinte ed esigenze. Le grandi Maison a partire da Valentino, amante di questo colore, hanno già le loro creazioni pronte per le sfilate.

Mantelle lunghe e avvolgenti in soffice lana rossa, con borsa in pelle rossa e stivali alti dello stesso colore.

Il rosso vinaccia si presta per l’ufficio, con giacca in velluto lucido, con camicetta di raso grigia e cravatta rossa. Pantaloni come giacca e scarpe in nero lucido, rigorosamente per donna.

Anche il cappotto, un po’ largo e sopra il ginocchio per far risaltare i lunghi stivali rossi.

Il rosso fuoco si può declinare con un outfit audace per un prêt-à-porter ghepardato fra rosso e nero.

Insomma nel nostro guardaroba aggiungiamo questo colore portafortuna e audace.

Il significato del rosso

Basta osservare un po’ il colore rosso per sentire una sottile corrente di energia pervadere il nostro corpo. Non solo ma sensazioni di calore potrebbero farci vivere meglio il freddo invernale. Il rosso è da sempre il colore dell’amore, del calore e del fuoco e non a caso la rosa rossa è quella che meglio esprime questa carica passionale.

Ma il rosso stimola anche l’attività e la creatività, e non sarebbe male come colore per un ufficio. Le poltroncine in rosso o le pareti, perché no. In ogni caso chi ama il rosso, vuole affrontare la vita senza paure e pregiudizi.

Allora perché non un pizzico di rosso questa stagione invernale promettente?

Anche lo smalto delle unghie avrà il suo colore di moda.